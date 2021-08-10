Иваныч из «Реальных пацанов» метит в губернаторы Пермского края, а Колян - в писатели

Колян, выйдя из тюрьмы, собрался писать автобиографическую книгу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Колян протягивает руку, пытаясь забрать со стола тетрадь со своей рукописью.

- Коля, расслабься! – небрежно кидает ему Лера, прихлебывая пиво из жестяной банки.

- Стоп! Снято! – звучит голос режиссера Жанны Кадниковой.

За съемками режиссер следила по монитору Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«ПОСЛЕДНИЙ РЕАЛЬНЫЙ ПАЦАН»

В Перми прошли съемки девятого сезона сериала «Реальные пацаны». История пермских гопников вернулась к своим истокам – съемки проходили в том же «Доме грузчика», где снимали самый первый сезон.

По сюжету Колян, отсидевший в тюрьме, вернулся в старую квартиру на первом этаже «сталинки», где он жил вместе с мамой и отчимом Арменкой, и вспомнит весь свой жизненный путь. А воспоминания Колян будет описывать в автобиографичной книге под названием «Последний реальный пацан». Поэтому в сериале появляется новый герой – писатель, который помогает Коляну оформить мысли в слова и предложения.

- Название «Последний реальный пацан» мой персонаж придумал, чтобы придать значимость своей книге, - говорит актер Николай Наумов. - Ведь сейчас модно делать хлесткие, броские заголовки. Колян будет писать о своей жизни, как и все люди, которые пишут модные мемуары. Это так смешно и глупо. Сам никто – а пишет книгу про себя.

МАССОВКУ НАХОДИЛИ ВО ДВОРЕ

Квартира, в которой идут съемки, – настоящая «трешка» со старой советской обстановкой: выцветшими обоями, ободранным диваном, полированным шифоньером с покосившимися дверцами. После того, как первый сезон «Реальных пацанов» показали по телевизору,владелец квартиры не стал ничего менять внутри, а начал организовывать экскурсии по «квартире Коляна». Поэтому у съемочной группы всегда есть готовая декорация.

- Квартиру Коляна всегда снимали в Перми, - рассказал Александр Синегузов, креативный продюсер сериала «Реальные пацаны». - Во-первых, воссоздать квартиру в павильоне достаточно сложно. А во-вторых, невозможно найти в Москве такой двор, таких фактурных людей. Основной момент, за которым мы едем в Пермь, - душа города. Мы приезжаем сюда на 10-15 дней, чтобы насытиться этим духом.

Жители дома давно привыкли к тому, что время от времени их двор превращается в съемочную площадку. И сами регулярно участвуют в съемках.

Лера (актриса Зоя Бербер) поменяла имидж Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Когда нам была нужна массовка, мы привлекали людей во дворе,- объясняет Александр Синегузов. - Тем, кто выходил или выглядывал из окна, мы говорили: «Спускайтесь». И они снимались. Или просто подходили к нам: «Можно сняться?» «Можно», - говорим.

Большинство персонажей «Реальных пацанов» продолжат свою сериальную жизнь.

- Вован воспитывает троих детей, он превращается в «мамочку» и у него постродовой синдром, он сходит с ума и возвращается в прошлое, на 10 лет назад, - поделился деталями сюжета креативный продюсер. - Эдик с Машей продолжают выяснять отношения. Маша даже уйдет от него, потому что Эдик проиграет все деньги. Колян переезжает на старую квартиру и отказывается от зависимости от Иваныча. А сам Иваныч идет в губернаторы Пермского края. Вообще – общее о сезоне это кризис среднего возраста. В частности у Николая. Который и решает написать книгу, высказаться -сделать хоть что то «полезное» и «ценное»

КОЛЯН КАК БЫЛ «ИВАНОМ-ДУРАКОМ», ТАК И ОСТАЛСЯ

За 11 лет, прошедших с начала съемок, Колян практически не изменился.

- Мой персонаж прекрасен тем, что он совершенно не меняется, как был Колян «иваном-дураком», так и остался, - рассказывает Наумов. - Меняются лишь предлагаемые обстоятельства.

- Он не меняется. Но вы-то как человек, естественно, изменились. Насколько вам сложно возвращаться все к тому же образу?

- Я меняюсь, с годами становлюсь более сентиментальным. Но возвращаться в образ Коляна мне легко, - говорит актер. - Как-то посередине нашего долгого забега – я имею в виду съемки «Реальных пацанов», - когда я еще не понимал, что такое ситком, у меня возникал вопрос: «Почему Колян не меняется, не становится крутым, не уезжает куда-то в далекую страну и не становится олигархом?» Но мне Антон Зайцев объяснил, что в этом прелесть формата – персонаж не меняется. И Колян продолжает ходить и косячить. Тем он интересен и тем любим – это его перманентное состояние души, абсолютно русское, на мой взгляд. Потому что мы такие. Я вижу, что зрителям он дорог, потому что люди угадывают в нем себя. И видят себя в тех ситуациях, которые описывают наши авторы, потому что эти ситуации взяты из нашей повседневной жизни. И мы будем существовать в этом формате до тех пор, пока это будет интересно зрителю.

ЛЕРА СМЕНИЛА ИМИДЖ

Актриса Зоя Бербер, играющая жену Коляна Леру, в этом сезоне поменяла имидж. Вместо длинных прямых волос теперь у нее короткая стрижка.

Зоя впервые свозила в Пермь свою дочь Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Я решила подстричься, ипродюсеры со мной согласились – пусть будет Лера такая, - рассказывает актриса. - А мне с такой прической комфортно.

Актриса впервые привезла в Пермь свою дочь.

- Надя за все шесть лет жизни ни разу не была в Перми, - говорит Зоя. – Обычно наоборот все родственники к нам приезжали. А в этот раз я решила показать ей свой родной город. УНади было три дня, насыщенных Пермью. Она гуляла с моими родителями, пока мы работали (папа Нади – Александр Синегузов. - авт.). Надя успела увидеть прекрасную новую набережную, была в зоопарке, в Горьковском парке, погуляла по городу, по всем аллеям. А завершила все катанием на колесе обозрения, вечером в 23 часа, когда оно светится и играет музыка. Я снималась два дня, затем уехала ненадолго по работе в Москву и вернулась обратно еще на пять дней.

Надя ранее тоже снималась в «Реальных пацанах», играла сестру Коляна, поэтому на съемочной площадке ей все знакомо.

- Чувствует она себя здесь очень хорошо, как дома, - улыбается актриса. – Но в этот раз она не снималась.

Премьера девятого сезона «Реальных пацанов» состоится в 2022 году на телеканале ТНТ.