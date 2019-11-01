«Будьте как дома… у Коляна!» В знаменитую квартиру из сериала «Реальные пацаны» теперь водят экскурсии

Теперь уже всем известно, что сериал «Реальные пацаны» в Перми снимался в «Доме грузчика» – архитектурном памятнике регионального значения на Монастырской, 171. Именно здесь, в квартире на первом этаже, Колян записывал свои знаменитые видео «Привет, страна», а тетя Марина готовила бутеры с вареной колбасой и ругалась с Арменкой.

Сейчас из квартиры сделали музей. Цена экскурсии – от тысячи рублей.

«Нужна твоя квартира!»

Экскурсия начинается во дворе дома, у дверей подъезда. Экскурсовод Дмитрий – участник съемочного процесса полнометражного фильма. Картину снимают на основе сериала, рабочее название - «Зомби не за горами».

Фото: Ольга Белослудцева

Съемки проходили в Перми летом, в квартире снова снимали тетю Марину, Арменку, отца Коли и массовку. Дмитрий работал в команде художника-постановщика и может рассказать много историй про сериал и главных героев.

Свой рассказ он начинает с истории «Дома грузчика». В 30-е годы Камское речное пароходство начало строить дома для своих работников. Средняя часть дома построена именно тогда. Это общежитие, здесь жили сотрудники порта. В 50-е годы были достроены два крыла, где разместились квартиры для начальства. Появился флигель с башней, и есть легенда, что грузчики утром смотрели оттуда, когда придет баржа, чтобы ее разгружать.

Во дворе есть вентиляционная шахта с выходом в бомбоубежище. Поставлена новая детская площадка. Через дорогу – полицейский участок, который снимали снаружи. Помещения внутри него были воссозданы во Дворце молодежи. Много съемок проходило и во дворе, в том числе, в августе, когда работали над полнометражкой.

- Недавно приезжала пара москвичей, - делится Дмитрий. – Я им провел экскурсию по городу, повозил по основным местам. Оказалось, что жена притащила мужа на три дня в Пермь ради этой квартиры! У них даже знакомых здесь нет. Они фанаты сериала.

Фото: Ольга Белослудцева

Заходим через видавший виды подъезд в «ту самую» квартиру. Из динамика на стене звучит знакомое «Зацени, здесь реальные пацаны…». Музыка – для антуража, чтобы максимально погрузиться в атмосферу сериала.

Нас встречает хозяин квартиры Андрей. Сейчас он живет здесь постоянно, но со времен съемок здесь ничего не меняет. Охотно рассказывает, как все начиналось. В начале 2000-х играл в КВН, там и познакомился с будущими звездными «реальными пацанами». После окончания проекта «Парма» - команды КВН Пермского края, многие ее участники ушли в сценаристы. Антон Щукин и Антон Зайцев решили сделать пилотный проект и написали сценарий для сериала, «по дружбе» вышли на него. Это был 2009 год.

Сняли пару серий, а через полгода позвонили: «Выручай, нас одобрили». Квартиру снимали у Андрея помесячно, на киношном языке – взяли локацию в аренду, а его самого пересилили в съемное жилье. Таким образом, во время съемок квартира пустовала.

«И Колян тут как тут»

- Да вы не стесняйтесь, трогать можно все! И двигать, и садиться, хоть ложитесь, - встречает нас Андрей при входе. – Чувствуйте себя как дома.. у Коляна!

Фото: Ольга Белослудцева

На стене в коридоре – мини фотогалерея. Тут и снимки съемочного процесса, и работа бригады осветитетей, и Марина Федункив, расписывающаяся на советском плакате «Пьянству – бой». Он, кстати, по-прежнему, как в сериале, висит на стене напротив, и на нем – автографы тети Марины и главного режиссера Жанны Кадниковой.

- Видите, у нас все по-настоящему. Предоставляем фото-доказательства, чтобы не думали, что это фейк, - улыбается Андрей.

Съемочная группа – это 70 человек! И во время съемок вся эта толпа окупировала двор.

- Такой балаган там стоял! – говорит экскурсовод. – Но спасибо соседям, они оказались понимающими, толерантными. Сначала были от них вопросы, но потом привыкли. Выглядывали в окна, подсматривали, режиссеру приходилось просить занавесить шторки. А однажды в кадр залез подвыпивший дяденька. Он шел с полными сумками – баулами и свалился прямо на крыльце. Правда, в фильм это не вошло, не положено.

Во время съемок в квартире было не протолкнуться. Там одновременно могли находиться 50 человек! Летом часть состава размещали на улице, а зимой приходилось ходить чуть ли не по головам.

Заходим на кухню. На стул прыгает белый кот. «Знакомьтесь, Колян!» - представляют нам мурчащего пушистика. Месяц назад он сам пришел в эту квартиру и остался тут жить. Дмитрий и Андрей рассказывают, как сидели и пили чай, окно было открыто. Вдруг через форточку запрыгнул кот, весь в колтунах. И Андрей взял его на воспитание.

Фото: Ольга Белослудцева

- Обращается он с ним серьезно, по-пацански, - смеется Дмитрий. – Но тот не сердится, боевой котофей, не робкого десятка, все терпит. Знал же, куда пришел, в «пацанскую» квартиру.

Здесь практически все так, как запечатлела камера. Хозяин квартиры бережет эту обстановку. За 10 лет, пока снимали сериал, здесь поменялись только малозаметные детали – чуть подвинули холодильник, поменяли стеллаж. Когда актеры приехали этим летом на съемки, были очень благодарны Андрею за то, что оставил все, как было.

Часть обстановки все-таки уехала в московские павильоны. Увезли тогда многое, даже двери с косяками, знакомые этажерки, чтобы воссоздать атмосферу там. Но пермская квартира по-прежнему хранит и киношную пленку на кухонном гарнитуре, и состаренную чаем и кофе фактуру.

Фото: Ольга Белослудцева

Для экскурсий дополнили только свет, чтобы было светло. И поставили кофемашину. Но это уже для хозяина квартиры, и не только. Обещают угостить и гостей.

- Мы и чаем, и кофе напоим, и, если нужно, чем покрепче. Недавно здесь отмечали день рождение, и компания принесла с собой бутылку хорошего бренди, - рассказывает Дмитрий.

«Фанаты стучались в окна»

По словам Андрея, в квартире очень позитивная атмосфера:

- Сами актеры говорили, что здесь хорошая энергетика. Все сцены снимались легко и чуть ли не с первого дубля.

За кухней находится комната хозяина квартиры, ее во время экскурсии не показывают. А во время съемок там было техническое помещение, где режиссерская группа отсматривала снятый материал.

Дальше – комната Коляна, главная локация съемок. На столе – штатив, в который можно закрепить свой телефон и снять свое собственное видеообращение, как это делал Колян. Сделать это может любой, кто придет сюда на экскурсию. На самом деле для сериала использовали профессиональные камеры.

Фото: Ольга Белослудцева

Диван в комнате другой, прежний был слишком старый и уже не подлежал восстановлению. А вот боксерская «груша», люстра и плакаты на стене – все те же.

Дмитрий вспоминает, как для съемок по квартире тянули метры проводов, чтобы не подбить старую электропроводку, и выносили их наружу, во двор.

- Эта часть дома построена в 50-х годах, - сетует Андрей. – В доме давно собираются делать капитальный ремонт, но воз и ныне там. А дом уже чуть ли не сыпется. Хотелось бы привлечь к нему внимание и с этой стороны. У Перми есть такие бренды, как «Пермяк – соленые ушли» и «Счастье не за горами», почему бы не сделать одним из них квартиру Коляна. Может быть, хоть это поспособствует, чтобы дом привели в порядок. Это же центр города! Кстати, после съемок первого сезона нам во дворе поставили новую детскую площадку.

Фото: Ольга Белослудцева

По словам Дмитрия, сериал «Реальные пацаны» официально признали культурным наследием Пермского края. И у организаторов квартиры-музея теперь много планов. Например, у них есть идея поставить во дворе скульптуру, посвященную «пацанам», которая может стать новым арт-объектом.

Идея сделать из квартиры музей возникла спонтанно. Андрей рассказывает, что после того, как адрес засветился в сериале, к нему в окна стали стучаться фанаты сериала. Даже письма приходили, он отдавал их Николаю Наумову.

Фото: Ольга Белослудцева

- Я всех пускал, если был дома, - говорит Андрей. – Мне не сложно доставить людям радость. А у них был такой восторг, что дар речи терялся. Они тут все щупали и трогали. И тогда мы подумали – если есть спрос, почему бы не сделать предложение.

Сейчас музей только начинает развиваться, но в нем уже есть первые посетители. Организаторы думают, как добавить сюда больше интерактива – фото и видеоматериалы. Возможно, квартира полностью превратится в нежилое помещение. Но продавать ее Андрей пока не собирается, хотя, если надумает, что будет думать над добавочной стоимостью за ее знаменитую историю.