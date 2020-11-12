Сериалу «Реальные пацаны» - 10 лет: Как изменились за это время его герои

Сериал "Реальные пацаны" выдержал уже 254 серии. И останавливаться не собирается. Фото: из социальной сети

10 лет назад на телеэкраны вышла первая серия «Реальных пацанов». Гопник Колян попался на воровстве крышек канализационных люков. Чтобы избежать тюрьмы, парень соглашается стать участником реалити-шоу. За ним все время ходит оператор и снимает, как реальный пацан встает на путь исправления.

Первую серию снимали на любительскую камеру

Пробную серию «Реальных пацанов» сняли на любительскую камеру ещев сентябре 2009 года. Снимали без денег, одолжив машины у знакомых, квартиру - у друга продюсера и сценариста Антона Зайцева. Спортивные олимпийки и треники Колян и его друзья достали с домашних антресолей. Кстати, пилот переснимать не стали - первая серия так и осталась в первозданном виде.

С тех пор вышло уже 254 серии. Сериал официально признан культурным достоянием Пермского края. Зрители по всей стране выучили реальный пермский говор с его знаменитым «И чё?»

А 17 декабря на экраны выйдет полнометражный фильм «Реальные пацаны против зомби». Съемки комедии проходили в Перми осенью прошлого года. Режиссером стала Жанна Кадникова, в ролях: Николай Наумов, Владимир Селиванов, Зоя Бербер, Марина Федункив, Игорь Ознобихин, Алексей Базанов, Валентина Мазунина.

Сюжет фильма основан на «жуткой» истории о том, как Пермь захватили зомби. Росгвардейцы заблокировали город, чтобы «живые мертвые» не выбрались за его пределы. Коляну и его друзьям приходится бороться с зомби самостоятельно.

Один - в депутаты, другие - в актеры

А мы вспомним, как изменились за 10 лет главные герои сериала и чем они теперь занимаются.

Николай Наумов - «Колян» - за эти 10 лет снялся в десятке фильмов и сериалов, в том числе «Бедные люди», «Гражданский брак», «Корпоратив», «Друзья друзей».

На счету у «Леры» - Зои Бербер - участие в нескольких сериалах: «Девять жизней», «Душегубы», «Возмездие», а также одна из главных ролей в сериале «Чума». Сейчас она снимается в сериале «Проект «Анна Николаевна», играя полицейского-андроида.

«Тетя Марина», мама Коляна, - Марина Федункив после съемок в сериале стала участвовать в проектах «Comedy Woman» и «Камеди Клаб». Она снялась в фильмах «Бабушка легкого поведения», «Корпоратив», «Счастья! Здоровья!» Она играет одну из ролей в новом сериале «Записки отельера: Гельвеция». Также Марина испытала себя в качестве певицы и даже выпустила сольный сингл «Не Устоишь».

Знаменитая фраза «тети Марины»: «Все мужики - козлы, но ты-то у меня орел!» - адресовалась Арменке. Предприниматель Армен Бежанян осенью 2019 года был избран депутатом Осинской городской Думы и намеревался побороться за кресло мэра. Но не срослось. Выборы он проиграл.

Вован - Владимир Селиванов - снялся в сериалах «Бедные люди», «Сладкая жизнь», фильмах «Zомбоящик» и «Воин». Также Селиванов всерьез занялся музыкальной карьерой. Он читает рэп под именем VAVAN, которое актер придумал после роли Вована в «Реальных пацанах». Эдик - Станислав Тляшев - стал сценаристом нескольких популярных сериалов - «Адаптация», «Восьмидесятые», «Как я встретил вашу маму», «Воронины». А также сыграл водителя такси в фильме «Гуляй, Вася!»

В начале сериала Эдик мучительно выбирает между Валей и Машей.

Маша - Мария Скорницкая - снималась в сериалах «Бедные люди», «Желтый глаз тигра», фильмах «Левиафан» и «Человек из будущего».

У Вали- Валентины Мазуниной-довольно успешная актерская карьера - около тридцати ролей, в том числе в фильмах «Горько!»и «Горько!-2», «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!», «Самый лучший день». Одна из последних ее работ - Настя в сериале «Иванько».

Игорь Ознобихин, игравший участкового, и в самом деле раньше работал в милиции. Он снялся в сериале «Чума» вместе с Зоей Бербер, а также играл в фильме «Год Свиньи».

Антон Богданов покинул проект ради съемок в серьезных драматических кинолентах. Антон сыгралодну из главных ролей в фильме «Т-34». Также в последнее время он снимался в картинах «Майор Гром: Чумной Доктор», «Сирийская соната», «Друг на продажу», сериалах «Цыпленок жареный», «Полярный».