Второй волшебник для Сонечки: трехлетней девочке из Перми срочно пришлось открывать новый сбор на операцию в американской клинике

Теперь у Сонечки есть два ангела-хранителя. Фото: предоставлено мамой Сони Поповой.

- Остановите землю, я сойду, - написала в блоге мама трехлетней Сони Поповой после общения с американской клиникой. Счет, который семье выставили за спасительную операцию, был на 1 миллион 695 тысяч больше, чем тот, который удалось закрыть месяц назад с помощью неизвестного волшебника.

Трехлетнюю Сонечку Попову из Перми прекрасно помнят читатели «Комсомолки». Малышка родилась с серьезными пороками в развитии. Основной ее диагноз - экстрофия клоаки - врожденная патология внутренних органов. Свою первую операцию Соня перенесла на третий день жизни, а потом еще и еще…

Всего их было пять, и российские медики сделали все, что могли. Родители Сони начали искать специалистов за рубежом, чтобы провести операцию по исправлению всех оставшихся нарушений. Сделать операцию Соне взялась американская клиника, оценив вмешательство в сумму, превышающую 20 миллионов рублей.

Девочку поддерживал благотворительный фонд, мама Сони вместе с дочкой вела блог, а чтобы собрать огромную сумму, Соня сама ходила по улицам Перми и раздавала яркие листочки прохожим. В этих разноцветных листовках была написана вся ее боль и усталость от ежедневных длительных и болезненных процедур по уходу за стомой. К тому же из-за того, что внутренние органы неправильно сформировались, у Сони недержание мочи и она практически 24 часа в подгузниках.

Именно из полученной на улице листовки журналисты «КП» узнали о малышке и об ее огромной проблеме. В тот момент неравнодушным людям удалось собрать половину необходимой суммы. После публикации в «КП» историю Сони растащили по соцсетям, и о девочке узнал добрый волшебник. Он позвонил маме и подарил девочке оставшуюся сумму - 10 миллионов рублей.

После такого великодушного подарка Юлия связалась с клиникой, но тот счет, который им прислали в ноябре, был уже неактуален, и платить нужно было на 1,7 миллионов больше, чем оговаривалось ранее.

В это сложно поверить, но за неделю и второй сбор для Сони удалось закрыть! В жизни девочки появился еще один волшебник, который оплатил недостающий 1 миллион 362 тысячи рублей.

- Поговорив с клиникой, я поняла, что мне снова придется открывать сбор и писать десятки постов ежедневно, - вспоминает мама Сонечки Юлия. – Но я даже во вкус не успела войти, как за три дня все случилось! Мне позвонили и спросили, какая сумма сбора осталась. Потом сказали, что могут передать деньги наличными в Москве. Единственное, что я должна была - это найти человека, кому доверяю.

Юлия попросила сделать это близкую подругу Марину. И вот как девушка рассказала о втором волшебнике, нежданно появившемся в судьбе трехлетней малышки из Перми.

- Эта история тронула мое сердце до глубины души, - говорит подруга Юлии Марина, она и забирала недостающие для операции деньги у неизвестного волшебника. - Юля написала мне в ночи: «Марина, привет. Мне нужна твоя помощь. Ты единственная, кому я доверяю в Москве на 200%». И началась долгая переписка, после которой на следующий день я встретилась с этим волшебником! Господи, Дай Бог здоровья таким людям! Он передал мне всю недостающую сумму 1.362.000 рублей со словами: «Пусть малышка выздоравливает!» Он просил не говорить его имени, хотя, молиться за него нужно до конца жизни. Я сразу перевела деньги Юле. И знаете, всю дорогу я ехала, у меня текли слезы. Спасибо, Юля, за возможность прикоснуться к такому волшебство! Это все я к чему? Не переставайте верить в чудеса, в искренность, в любовь! Вокруг нас много прекрасных людей! Творите добро!

- Я только что вернулась из банка и оплатила половину необходимой суммы, еще часть перевел благотворительный фонд, - говорит Юлия. – Паспорта мы уже получили, месяц будем оформлять визу и потом полетим в клинику. Эмоции после повторного закрытия сбора были непередаваемы: мне и плакать и смеяться хотелось, я никогда такого не испытывала в жизни! Спасибо всем, кто нас поддержал, и пожелайте нам удачи!

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