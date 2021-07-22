Робот решил податься в депутаты, но не подошел по возрасту

Промобот подал заявку в избирком

Робот Промобот подал заявку на участие выборах в Законодательное Собрание Пермского края в качестве самовыдвиженца. В последний день выдвижения кандидатов, робот прибыл в избирательную комиссию с пакетом документов и помощниками для оформления заявки.

- Я с помощью других роботов возведу новый мост через Каму, построю в Перми метро, а также избавлю от очередей в поликлиниках и магазинах, - пообещал Промобот в видеообращении, записанном для будущих избирателей.

Помимо этого, робот пообещал открыть новые направления подготовки в вузах и установить роботов-волонтеров на каждом туристическом объекте, в аэропорту, в каждом МФЦ, торговом центре, университете, школе, и в зоопарке.

В Избирательной комиссии желание робота оценили, но принимать заявление от него отказались. Возрастом не вышел.

- Принимать участие в выборах имеют возможность только граждане России, старше 21 года, что подтверждается паспортом, - заявил Антон Маклаев, член Избирательной комиссии с правом решающего голоса. - У робота есть только технический паспорт устройства, что не соответствует требованиям. Если когда-то в будущем роботы будут получать такие же документы, как все граждане - у комиссий будут основания принимать подобные заявки.