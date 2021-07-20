Пьяный водитель сбил беременную двойней 16-летнюю пермячку и сбежал, оставив ее умирать

Фото: страница девушки в Instagram.

- Мы постоянно пинаемся, шевелимся, особенно к ночи, хожу, как черепашка, уже сложно наклоняться и надевать обувь, - вела дневник беременности на своей странице в Instagram 16-летняя жительница поселка Звездный в Пермском районе.

Вместе со своим молодым человеком она ждала появления на свет двойни. Пара молодая, о столь ранних отношениях и предстоящих родах им непросто пришлось объяснять своим родителям. Но в итоге молодых поддержали, и буквально через несколько недель у них должна была появиться на свет двойня.

- Мы по маленьким-маленьким буквам, аккуратно и день ото дня собирали одно только слово. Это слово было - семья, - написала в апреле в своем дневнике юная будущая мамочка.

Но все эти далеко идущие планы перечеркнул 41-летний пьяный водитель, который накануне сбил беременную женщину и скрылся с места аварии, оставив умирать ее прямо на дороге.

- ДТП произошло 20 июля в поселке Звездный, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе главного Управления МВД России по Пермскому краю. – На улице Лесная 41-летний водитель ВАЗ-2113 сбил 16-летнюю девушку. Пострадавшую госпитализировали в больницу, но от полученных травм она скончалась.

Водитель, сбивший беременную женщину, сбежал с места ДТП, но вскоре был задержан. Известно, что в январе 2021 года он уже был лишен управления автомобилем за «пьяную езду», и в настоящий момент водительских прав у него не было.

После задержания подозреваемый отказался от прохождения медосвидетельствования. По факту ДПТ проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела и мере пресечения для подозреваемого.