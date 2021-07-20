Колян напишет книгу «Последний реальный пацан»

Колян вернется в старую квартиру. Фото: ТНТ

Во дворе «Дома грузчиков», где снимали первый сезон «Реальных пацанов», вновь собрались кинематографисты. В Перми стартовали съемки нового сезона популярного сериала.

По сюжету Колян, отсидевший в тюрьме, вернется в старую квартиру, где он жил вместе с мамой и отчимом Арменкой, и вспомнит весь свой жизненный путь. А свои воспоминания Колян будет описывать в автобиографичной книге под названием «Последний реальный пацан».

- В прошлом сезоне мы попрощались с Коляном в тюрьме, где его оставил вернувшийся в Пермь Иваныч, - рассказал Александр Синегузов, креативный продюсер сериала «Реальные пацаны». - В сериал мы возвращаемся спустя некоторое время, когда Колян уже на свободе. Он возвращается на старую квартиру, где будет писать свою книгу вместе с новым героем – писателем, который поможет Коляну оформить мысли в слова и предложения.

В ролях традиционно Николай Наумов, Владимир Селиванов, Станислав Тляшев, Мария Скорницкая, Армен Бежанян, Марина Федункив, Игорь Ознобихин, Максим Тихонов, Сергей Ершов и Зоя Бербер.

Фото: ТНТ

Режиссер - Жанна Кадникова.

- В новом сезоне из 20 серий Колян испытает на себе кризис среднего возраста, у многодетного отца Вована начнется «послеродовая» депрессия, Машка уйдет от Эдика, который в этот раз проиграет все деньги и попытается освоить мастерство онлайн-трейдера, - рассказали на ТНТ-Пермь.

Съемки продлятся три месяца. Премьера «Реальных пацанов» состоится в 2022 году.