Похоронили в день рождения: подробности страшного вечера в Пермском крае, когда пьяный прохожий поджег 10 человек

Женщину похоронили в ее юбилей, ей исполнилось 35 лет. Фото: личная страница Вконтакте.

«Эх... Должна Света* поздравления принимать, а читаем слова скорби. Столько судеб разрушено, столько жизней разбито. И никто не понесет ответа за его ужасный проступок».

Эти слова написали друзья 34-летней женщины, которая стала еще одной жертвой страшного поджога людей в Соликамске 26 июня. Света умерла 12 июля, а похоронили ее в собственный день рождения. 16 июля женщине должно было исполниться 35 лет. Она боролась за жизнь 16 дней, но травмы, которые она получила, оказались очень серьезные, одежда на ней вспыхнула мгновенно и на девушке буквально не осталось живого места.

Напомним, шокирующая история произошла в ночь на субботу, 26 июня, в Соликамске. Здесь в одном из гаражей напротив дома по улице Фрунзе собралась компания из десяти местных жителей. Было трое женщин и восемь мужчин - все молодые.

В какой-то момент в гараж пришел 44-летний местный житель, который жил неподалеку. Мужчина был пьян, услышал шумную вечеринку и решил составить молодежи компанию, но там его игнорировали. В этот момент мимо гаража проходил 64-летний мужчина, незваный гость завел разговор с ним, но беседа не задалась и переросла в ссору, а потом и в драку. Молодые люди вышли из гаража и заступились за пенсионера, а обидчика прогнали.

Тогда 44-летний мужчина сходил домой за канистрой с бензином, пришел в гараж и облил им присутствующих. Достал зажигалку и уже собирался ей чиркнуть, но молодые люди смогли выбить ее из рук и выбросить. К несчастью, у злодея в кармане оказалась еще одна. Бензин вспыхнул и окутал все вокруг пламенем. Пятеро человек и сам подозреваемый получили ожоги тела.

По информации источника в правоохранительных органах, поджигатель смог сам дойти до дома, закрылся в квартире и не пускал полицию и медиков. Когда они все же попали в квартиру, мужчину тут же госпитализировали, но через несколько дней он скончался в больнице.

Ее молодой человек скончался от страшных ожогов на несколько дней раньше. Фото:личная страница Вконтакте.

Также сильнее всего пострадала молодая пара - Светлана и Кирилл*. Вскоре их вертолетом транспортировали в Пермь. Кирилл скончался через 13 дней после трагедии, а Светлана - через 16.

- Вы не представляете, какой она была замечательной девушкой, - говорят друзья Светы. – Добрая, отзывчивая, улыбчивая, говорить о ней можно много добрых слов. - Мы потеряли чудесного человека. Очень жаль их с Кириллом, у них все было впереди, но судьба распорядилась так.

У Светланы осталась 13-летняя дочка от первого брака.

*Имена героев публикации изменены.

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