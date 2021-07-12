Скончался еще один пострадавший в массовом поджоге людей в Пермском крае

Константин Пугач скончался в больнице. Фото: личная страница Вконтакте.

В Пермском крае скончался пострадавший во время массового поджога Константин Пугач. Об этом сообщили друзья молодого человека. Константин был в тот вечер в компании, которую облил бензином соликамский поджигатель.

Напомним, шокирующая история произошла в ночь на субботу, 26 июня в Соликамске. Здесь в одном из гаражей напротив дома по улице Фрунзе собралась компания из десяти местных жителей. Было трое женщин и восемь мужчин, не обошлось без спиртного.

В какой-то момент между 44-летним мужчиной и его 64-летним знакомым произошла ссора, а потом началась драка. Тогда 44-летний мужчина сходил домой за канистрой с бензином и облил им компанию отдыхающих.

Пятеро человек и сам подозреваемый получили ожоги тела. Их госпитализированы в больницы Соликамска и Березников. Через несколько дней поджигатель скончался в больнице от поученных травм. Спустя две недели в больнице умер еще один пострадавший - Константин Пугач.

«Костян, мы тебя не забудем, твоя улыбка навсегда в наших сердцах, родным терпения», - пишут в социальной сети друзья погибшего. «Больно даже подумать об этом, трудно говорить. Такой молодой. Костя спи спокойно», «До сих пор не могу поверить. Всегда был жизнерадостным, весёлым, душой компании и тут такое. Это ужасно».

13 июля должны состоятся похороны Константина Пугача.