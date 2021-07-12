«Гори оно все синим пламенем». Чтобы уничтожить свое уголовное дело, нетрезвый водитель поджег здание прикамского суда

Многодетный папаша хорошо помнил окна кабинетов, где он получал повестку, и где была расположена канцелярия суда. Фото: Соликамского городского суда.

Теперь многодетный отец троих детей из Соликамска 10 лет не увидит своих сыновей-дочек. 38-летний мужчина хотел избежать наказания, а в итоге попал в колонию строгого режима на длительный срок.

История эта началась прошлой весной. Мужчину - он работал газоэлектросварщиком на одном из предприятий Соликамска - остановили за вождение в нетрезвом виде сотрудники ГИБДД. От прохождения медосвидетельствания задержанный отказался, и дело направили в суд.

Ранее нетрезвый водитель уже был судим, поэтому ему грозило реальное лишение свободы. Чтобы избежать наказания, хитрец придумал провернуть «идеальное преступление»: поджечь здание суда, где хранилось его уголовное дело. А нет уголовного дела – нет наказания.

За четыре дня до судебного заседания мужчина пришел к зданию суда глубокой ночью. С собой у него была тяжелая палка и две бутылки с зажигательной смесью. Многодетный папаша хорошо помнил окна тех кабинетов, где он получал повестку, и где была расположена канцелярия суда, в которой хранились уголовные дела. Он палкой разбил стекла в пластиковых окнах, бросил в оба кабинета бутылки с зажигательной смесью и сбежал с места преступления.

Огонь быстро начал распространиться по зданию суда, но пожарные оказались быстрей. Сработала пожарная сигнализация и огнеборцы в считанные минуты примчались к месту возгорания. Огонь не успел уничтожить ни одно уголовное дело, хранящееся в здании суда, но оказались повреждены кровля пристроя, отмостка здания, оконные откосы и отливы. А еще разбиты два окна и три фасадные плитки.

Поджигателя быстро вычислили и задержали. Помимо того, что ему пришлось отвечать перед законом за вождение в нетрезвом виде, была возбуждено еще три уголовных дела «Приготовление к преступлению», «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества» и «Воспрепятствование правосудию».

- С учетом ранее постановленных приговоров суд назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два с половиной года, - рассказали «КП»-Пермь» в пресс-службе Березниковского городского суда Пермского края. – К тому же осужденный будет обязан возместить нанесенный ущерб в размере 47 тысяч рублей, этот иск был удовлетворен в полном объеме. Вышестоящая инстанция оставила приговор без изменения.

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