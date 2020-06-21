По факту поджога здания суда в Пермском крае возбуждено уголовное дело

21 Июнь 2020 2020-06-21T09:39:22+03:00

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По факту поджога здания суда в Соликамске полиция возбудила уголовное дело.

- Основная причина возгорания - поджог, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - Возбуждено уголовное дело по факту покушения совершения преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества». Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления.

Напомним, 21 июня, около 5 часов утра в Соликамске на ноги были подняты все специальные службы. Горела входная дверь городского суда. Пожарные подразделения, которые выезжали на место потушили возгорание. Была повреждена наружная дверь на площади 1 кв., метр, погибших и пострадавших нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU