В Соликамске неизвестные пытались поджечь здание суда
На месте работали все специальные службы
Неизвестные подожгли входную дверь здания суда. Фото: Соликамского городского суда.
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Сегодня около 5 часов утра в Соликамске на ноги были подняты все специальные службы. Горела входная дверь городского суда. Пожарные подразделения, которые выезжали на место потушили возгорание.
- Повреждена наружная дверь на площади 1 кв., метр, погибших и пострадавших нет, - сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю. - Сейчас проводится проверка по факту пожара, обстоятельства и причина устанавливаются.
По информации нашего источника, здание суда пытались поджечь неизвестные.
«КП» уточняет дополнительные подробности произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU