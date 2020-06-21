2020-06-21T08:37:40+03:00
Происшествия

В Соликамске неизвестные пытались поджечь здание суда

На месте работали все специальные службы
Анна Маркова
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Неизвестные подожгли входную дверь здания суда. Фото: Соликамского городского суда.Неизвестные подожгли входную дверь здания суда. Фото: Соликамского городского суда.
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Сегодня около 5 часов утра в Соликамске на ноги были подняты все специальные службы. Горела входная дверь городского суда. Пожарные подразделения, которые выезжали на место потушили возгорание.

- Повреждена наружная дверь на площади 1 кв., метр, погибших и пострадавших нет, - сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю. - Сейчас проводится проверка по факту пожара, обстоятельства и причина устанавливаются.

По информации нашего источника, здание суда пытались поджечь неизвестные.

«КП» уточняет дополнительные подробности произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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