В Соликамске неизвестные пытались поджечь здание суда

21 Июнь 2020 2020-06-21T08:37:40+03:00

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Сегодня около 5 часов утра в Соликамске на ноги были подняты все специальные службы. Горела входная дверь городского суда. Пожарные подразделения, которые выезжали на место потушили возгорание.

- Повреждена наружная дверь на площади 1 кв., метр, погибших и пострадавших нет, - сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю. - Сейчас проводится проверка по факту пожара, обстоятельства и причина устанавливаются.

По информации нашего источника, здание суда пытались поджечь неизвестные.

«КП» уточняет дополнительные подробности произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU