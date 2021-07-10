В Пермском крае задержали мужчину, который изнасиловал девушку на рабочем месте

Подозреваемым в изнасиловании оказался 27-летний житель Пермского края. Фото: архив "КП"

Полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании 25-летней девушки в Перми. Им оказался 27-летний уроженец Юсьвинского района, который последние два года проживал в Перми. После задержания подозреваемый написал явку с повинной, в которой подробно рассказал о преступлении, которое совершил.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, в ночь перед преступлением подозреваемый был в ночном клубе, а когда ушел из него - изнасиловал девушку. Поняв, что его ищут, уехал домой в Юсьвинский район и скрывался там.

Преступление оставалось нераскрытым более 10 дней, но благодаря кропотливой работе сотрудников полиции и следственного комитета Прикамья, подозреваемого удалось вычислить и задержать.

- В настоящее время продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщает СКР по Пермскому краю. - Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, преступление произошло 27 июня. Девушка пришла на работу в пекарню, но забыла закрыть входную дверь. В помещение зашел неизвестный мужчина и изнасиловал ее. Все произошло в одном из домов на улице Елькина. Пострадавшая обратилась в полицию и описала нападавшего. Было возбуждено уголовное дело, правоохранители составили фоторобот злодея, кроме того, его запечатлели камеры видеонаблюдения.

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