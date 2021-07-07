В Перми продолжаются поиски мужчины, который изнасиловал 25-летнюю девушку прямо на работе

Фоторобот подозреваемого. Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Правоохранительные органы продолжают поиски мужчины, который изнасиловал 25-лтнюю девушку прямо на рабочем месте.

Напомним, ранним утром 27 июня 25-летняя девушка пришла на работу в пекарню, но забыла закрыть входную дверь. Вскоре в помещение зашел неизвестный мужчина и изнасиловал девушку. Преступление произошло в одном из домов на улице Елькина. Пострадавшая обратилась в полицию и описала нападавшего. Правоохранители составили фоторобот злодея, кроме того, его запечатлели камеры видеонаблюдения.

Подозреваемый. Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Приметы разыскиваемого: возраст около 25-27 лет, рост 170-175 см., худощавого телосложения, темно-русые волосы, короткая стрижка, карие глаза.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о подозреваемом, следователи просят обращаться по телефонам: 8 (342) 249-54-55, 8 (342) 218-89-12 или 102.