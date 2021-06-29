В Перми девушку изнасиловали прямо на работе

Подозреваемый. Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Утром в воскресенье, 27 июня, в торговое помещение по улице Лодыгина проник молодой человек, там он напал на сотрудницу и изнасиловал ее. После этого скрылся с места преступления. Пострадавшая обратилась в полицию. Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье "Изнасилование". Подозреваемый попал на камеры видеонаблюдения, также полицейским удалось составить его фоторобот.

Фоторобот подозреваемого. Фото

Приметы: возраст около 25-27 лет, худощавого телосложения, короткая стрижка, невысокого роста.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о подозреваемом, следователи просят обращаться по телефонам: 8 (342) 249-54-55 или 102.