Захват заложников, убийство после странного смс и кровавое сафари: три самых громких преступления в микрорайоне Гайва

Один из преступников был убит, второй - в тюрьме, а третьего отправили на принудительное лечение.

Заложники в супермаркете

27 июля 2020 года около 19:00 в супермаркет «Вектор» на Вильямса, 45 вбежал полуголый ранее судимый за грабежи и разбои мужчина весь в наколках. Угрожая посетителям и сотрудникам магазина ножом, он взял в заложницы двух женщин, требуя у кассира отдать ему все деньги. Кассир успела «тревожную кнопку» и вскоре к супермаркету приехали сотрудники ГБР, а следом - полицейские. В течение 40 минут они вели переговоры с нападавшим, его просили отпустить заложниц, бросить оружие и сдаться.

Тело мужчины прошили пять пуль. Фото: личная страничка Вконтакте

- Мужик, одумайся, бросай нож, отпускай женщин и сдавайся, - пытались вразумить сотрудники полиции 40-летнего пермяка

Но уговоры не сработали и мужчина нанес удар ножом в плечо 34-летней женщине. Полицейским ничего не оставалось, как стрелять в неадекватного мужчину. Тело грабителя прошили пять пуль. Он скончался на месте происшествия.

О грабителе

40-летний Денис жил здесь же, в микрорайоне Гайва, в двухкомнатной квартире на улице Вильямса с женой и годовалой дочерью. От дома до магазина «Вектор», где он и совершил вооруженное нападение, пять минут ходьбы. Один из близких друзей Дениса, когда узнал о произошедшем, не поверил, что это сделал его друг.

Убитый мужчина. Фото: личная страничка Вконтакте

- Да, раньше он сидел, но когда вышел на свободу - социализировался: нашел работу в строительной сфере, хорошо зарабатывал. Многие его друзья освобождались и снова возвращались обратно, а Денис не хотел этого. Он обожал свою жену и ребенка.Узнав про нападение, мы все в шоке были, он не мог так поступить. Возможно, виноват алкоголь. наркотики он точно не употреблял.

После случившего следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Они назначили необходимые экспертизы и допросили потерпевших и свидетелей. К счастью, нанесенная налетчиком рана оказалась не столь тяжелой. Пострадавшую женщину сначала госпитализировали в больницу, оказали медицинскую помощь, а потом опустили. Увы, но по закону, обе потерпевшие, которым пришлось пережить 40 тяжелых минут под лезвием ножа, не смогут предъявить иск о компенсации морального или материального вреда в связи с тем, что их обидчик убит.

Позже капитана полиции Михаила Носова и подполковника Александра Соловьева, которые обезвредили преступника, тем самым сохранив жизни заложницам, наградили орденом Мужества.

Чтобы спасти жизни заложниц, полицеским пришлось стрелять в налетчика на поражение. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Дима Индеец

4 декабря 50-летний житель Гайвы про прозвищу Дима Индеец устроил смертельную охоту на людей. Источник в правоохранительных органах уверял нас: якобы Дмитрий перед тем, как отправиться на улицу с ружьем, играл в компьютерную игру и принимал наркотики. Мол, перепутал виртуальные стрелялки с реальностью. Первые два выстрела мужчина произвел в своей пустой квартире - в собственное отражение в зеркале. А потом выбежал на улицу и устроил в центре Гайвы настоящее кровавое сафари. Там он открыл стрельбу по 50-летней женщине, которая металась, пытаясь скрыться от охотника на людей. Он перезаряжал ружье и снова палил, пока не добил ее.

Фото с места ЧП из группы "Гайва live"/ВКонтакте

Потом стал охотиться на жителя микрорайона, который вышел почистить машину. Гонялся за ним и попал три раза. Затем обстрелял картечью проезжающее такси. Его пытались остановить сотрудники Росгвардии, но он ранил двоих из них. И только после того, как его подстрелили в ногу, Диму Индейца удалось повязать.

На допросе мужчина утверждал, что в момент ЧП он был не в себе и ничего не помнит. Подавленным на заседании суда он не выглядел, только все время морщился от боли и потирал ногу, которую ему прострелил сотрудник Росгвардии во время задержания.

На суде Дмитрий попросил закрыть его сразу на четыре месяца, а не на два. Фото: Василий Вахрин

Во время обыска в хорошо обставленной квартире Дмитрия криминалисты нашли целый арсенал оружия - открытый сейф для хранения ружья, целую коллекцию из дюжины охотничьих ножей, банки с порохом, 27 патронов с дробью, а также бесствольный пистолет «Оса».

Следователи тщательно проверили квартиру задержанного. Фото: скриншот видео следственного комитета.

В зале суда он заявил, что никого из тех, в кого стрелял, не знал. Экспертиза признала мужчину невменяемым. Его отправили на лечение в специализированное медицинское учреждение в Соликамске.

Ревнивые друзья

Вечером, 22 марта, двое пьяных молодых людей пришли к своему другу Николаю в дом по улице маршала Толбухина 2/3. Ребят очень интересовал вопрос, почему Коля последнее время перестал с ними гулять. Как рассказывал знакомые, сначала ребята стояли в подъезде и общались, но потом двое друзей начали всячески издеваться над Колей. Его оскорбляли, унижали, били руками и ногами, и снимали происходящее на телефон.

При этом, по словам знакомых, сам Коля не пил и терпел все издевательства. Потом ему удалось вырваться из рук озверевших друзей и забежать в квартиру. Но в спешке Николай забыл закрыть дверь, друзья зашли следом. В квартире находилась мама, девушка и малолетний ребенок Николая. Друзья продолжили издеваться над Колей и оскорбляли его родственников. Молодой человек не выдержал, схватил нож и воткнул одному из обидчиков в сердце. Друг схватил своего раненого товарища и вынес из квартиры. Но раненый парень скончался прямо у подъезда.

Приехвашим медикам оставалось лишь констатировать смерть молодого человека". Фото: СНР_59

Все трое друзей были знакомы с детства, они вместе воспитывались в детдоме. Знакомые молодых людей до сих пор не могут понять, как можно довести своего друга, чтобы он схватился за нож.

Вроде бы в этой истории все предельно ясно - молодежь, алкоголь, старые обиды, драка и трагичный финал. Но есть одна странная деталь, которая никак не состыкуется с событиями того дня. Ровно за неделю до убийства парня ему позвонили с неизвестного номера и сказали, что через семь дней его убьют.

Друзья убитого парня до сих пор не могут понять, что значил тот звонок. Фото: источник "КП"

- И ровно через семь дней его убивают, - рассказывает знакомая парня. - Кто конкретно звонил и сказали ли ему что-то еще, он не рассказал. Но после звонка он очень испугался. Просил его девушку больше времени проводить вместе, хотел уехать из Перми, но не успел.

Николая задержали в тот же днеь. В отношении него возбудили уголовное дело по статьей "убийство". Правоохранители продолжают расследование уголовного дела.

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