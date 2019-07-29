«40 минут уговаривали сдаться». Почему застрелили грабителя, который взял в заложники двух пермячек

- Мужик, одумайся, бросай нож, отпускай женщин и сдавайся, - пытались вразумить сотрудники полиции 40-летнего пермяка, который в субботу вечером вооружился ножом и взял в заложницы продавщицу и покупательницу магазина «Вектор» в микрорайоне Гайва.

После 40 минут переговоров с полицейскими он все-таки ранил 34-летнюю женщину в плечо. Полицейским ничего не оставалось, как стрелять в неадекватного мужчину. Тело грабителя прошили пять пуль. Он скончался на месте происшествия.

В деньгах особо не нуждался

40-летний Денис С. жил здесь же, в микрорайоне Гайва, в двухкомнатной квартире на улице Вильямса с женой и годовалой дочерью. От дома до магазина «Вектор», где он и совершил вооруженное нападение, пять минут ходьбы.

- В трезвом уме он ни за что бы не сделал такого, - рассказал «КП» Владимир, друг убитого. – С деньгами у него все нормально было. Да, раньше он сидел, но когда вышел на свободу, смог социализироваться: нашел работу, связанную со строительством, хорошо зарабатывал. Многие его друзья освобождались и снова возвращались обратно, а Денис не хотел этого. Он обожал свою жену и ребенка. У него еще есть взрослая дочь, но вот младшая, годовалая, была для Дениса большой гордостью. Еще он никогда не грустил, был всегда на позитиве. Узнав про нападение, мы все в шоке были, он не мог так поступить. Возможно, виноват алкоголь. Про наркотики могу сказать, что он точно не кололся, но возможно, что-то другое и было.

Друг говорит, что летние выходные Денис с семьей чаще всего проводил на даче их общего друга в Заозерье. Помогал строить дом. Вызвался распилить сваленное грозой дерево, упавшее на дом одинокой дачницы. Да, на отдыхе друзья выпивали, чаще брали с собой на два дня три-четыре бутылки водки. Но редко бывало, что дело доходило до нехорошего.

На странице ВКонтакте у Дениса С. действительно много фотографий с обнимку с женой и дочерьми.

«Главное в жизни – это семья и дети», «Моя жена самая замечательная на свете, и я ее очень люблю», «Я и мое счастье», «С любимой», «Лето, шашлык, природа», «Я и мои любимые девочки», «Я разменял пятый десяток, и это еще не предел», - подписывал он свои посты.

Без футболки и с ножом в руках

Тем не менее, факт остается фактом: 27 июля в субботу, около семи часов вечера в супермаркет «Вектор» на Вильямса, 45, вбежал полуголый ранее судимый за грабежи и разбои мужчина весь в наколках. Угрожая посетителям и сотрудникам магазина ножом, он взял в заложницы двух женщин, требуя у кассира отдать ему всю наличность.

- Кассир успела нажать «тревожную кнопку», на место происшествия быстро приехали сотрудники ГБР, - рассказал руководитель СО по Орджоникидзевскому району Перми СУ СКР по Пермскому краю Алексей Тимохов. – Затем на подмогу им были вызваны и другие полицейские. В течение 40 минут с нападавшим велись переговоры, его просили отпустить заложниц, бросить оружие и сдаться. Когда мужчина перешел к активным действиям и ранил в плечо заложницу, сотрудник уголовного розыска вынужден был стрелять.

После случившего следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Они назначили необходимые экспертизы и уже допросили потерпевших и свидетелей. К счастью, нанесенная налетчиком рана оказалась не столь тяжелой. Пострадавшую женщину сначала госпитализировали в больницу, оказали медицинскую помощь, а потом опустили. Сейчас она долечивается дома.

Увы, но по закону, обе потерпевшие, которым пришлось пережить 40 тяжелых минут под лезвием ножа, не смогут предъявить иск о компенсации морального или материального вреда в связи с тем, что их обидчик убит. В любом случае, если женщинам потребуется психологическая помощь, чтобы выйти из стрессового состояния, им могут помочь психологи следственного комитета.

Следователи в обязательном порядке будут общаться с родственниками убитого, выяснять мотивы нападения и устанавливать события последних дней, предшествовавших преступлению.

Кстати, в ходе следствия будут проверять и действия сотрудников полиции: правомерно ли было применено оружие. Не могли ли действия полицейских причинить вред другим находившимся в магазине людям.