«Каждое утро я прихожу на пляж и прошу у моря вернуть мне Сашу». Пермячка верит, что ее утонувший муж до сих пор жив

Александр и Ольга. Фото со страницы Ольги/ВКонтакте

- Это, наверное, глупо, но каждое утро, пока дети спят, я прихожу на пляж и прошу у моря вернуть моего мужа, - не сдерживая слез говорит жительница Гремячинска Ольга.

Накануне семья из Гремячинска Пермского каря приехала на отдых в Краснодарский край. Остановились в гостинице Лазурит в селе Виятзево - это небольшой и уютный курортный поселок в 10 километрах от Анапы. Он омывается Черным морем и Витязевским лиманом, здесь песчаные и чистые пляжи, а море нагревается очень быстро.

В понедельник, 5 июля, Ольга вместе с мужем Александром и двумя детьми - 13-летней дочькой и 5-летним сынишкой - пошли купаться на пляж Аквамарин.

- Саша пошел купаться с дочерью чуть дальше от нас, - вспоминает Ольга. - Вдруг дочь подбегает ко мне и говорит «Мама, я потеряла папу, на нас пошла волна, и он пропал из виду». Я прибежала на место, но в воде было столько людей, что разглядеть мужа было невозможно, долгое время я завала его, надеялась, что он вот-вот появится из воды, но он так и не вынурнул.

Ольга обратилась к спасателям, полицейским и волонетрам, но пока найти мужчину не удалось. Да и после недавнего наводнения в Краснодарском крае у спасателей и волонтеров хватает работы, поэтому неизвестно, как активно они будут участвовать в поисках.

Ольга до сих пор не может понять, что могло произойти в воде. Ведь ее дочь с мужем купались совсем недалеко от берега. Да и сам Александр молод, здоров и достаточно неплохо плавает. Сейчас Ольга осталась на курорте с двумя маленькими детьми, ни местность, ни людей она не знает. Женщина просит всех неравнодушных людей помочь в поисках ее мужа. Семья верит в чудо и надеется, что Александр может быть жив. Всем, кто хочет помочь Ольге, просят писать ей на страницу в социальной сети.

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