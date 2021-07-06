«Привык к людям и резвился с детьми». Медвежонок Баграт, которого приютила семья пермяков, скоро отправится в далекое путешествие

Вместе с Багратом в «Утес» отправится еще один медвежонок по имени Варвара. Фото: Следы человека в живой природе/ВКонтакте

В частном доме семьи пермяков, которые живут в микрорайоне Кислотные дачи у самого леса, в этом мае на несколько дней поселились два медвежонка – мальчик и девочка. Их увидели около дома. Добрые люди приютили их – поселили в подвале с земляным полом.

Мишки быстро привыкли к людям и днем резвились с детьми, которые были от них в восторге. А их родители стали думать: куда пристроить лесных зверят? Не вечно же их держать у себя дома. Они позвонили в центр спасения медвежат-сирот Пажетновых, который находится в Тверской области. А там их направили в Пермский фонд «‎Следы человека в живой природе», предложив консультировать сотрудников фонда.

Так Ия и Баграт поселились в приюте пермского фонда. Такие имена им дали волонтеры. Но через несколько недель умерла малышка Ия. Как рассказали ветеринары, медвежонок умер из-за кишечной инфекции. Баграт остался один.В Росприроднадзоре решили перевезти его в приют диких животных «‎СПАСИ МЕНЯ» в Челябинске, которым заведует ветеринар Карен Даллакян.

Фото: Следы человека в живой природе/ВКонтакте

А оттуда его собираются отправить в Хабаровский реабилитационный центр для животных «Утес». Там он будет находиться в естественном вольере, не контактируя с человеком, но специалисты будут за ним наблюдать. И только через год станет понятно, появится ли у мишки возможность снова начать дикую жизнь в лесу и не возвращаться в населенные пункты к человеку.

Но в пермском фонде «Следы человека в живой природе‎» считают, что это не лучшее решение.

- ‎Баграт и Варвара - ручные медвежата, которые имеют устойчивую привязку к человеку, ассоциацию с получением пищи и полное отсутствие страха. Они, выпущенные на волю, всегда будут выходить в населённые пункты в поисках человека и пропитания.

В Минприроды уверены, что реабилитация в «Утесе» лучшая судьба для дикого животного. Так как там не контактируют с животными напрямую, но следят за ними по системам видеонаблюдения. И на протяжении 30 лет создают благоприятные условия для передержки и лечения зверей, чтобы в дальнейшем выпустить их в дикую природу.

Вместе с Багратом в «Утес» отправится еще один медвежонок по имени Варвара. Ее подобрали на людном пляже, после чего она попала в приют к Карену Даллакяну. Подробнее об истории спасения Вари можно узнать в материале наших коллег.

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