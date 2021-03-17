«Да кто он такой, этот Балу?» Кот занял целое купе в поезде Пермь-Москва

Коту Балу понравилось валяться на верхней полке. Фото: Муркот.

В сообществе «Подслушано Пермь» живо обсуждают фотографии пермского кота-путешественника Балу. Вот черный котище вальяжно разлегся на верхней полке в поезде. А вот он таращит янтарные глазищи, раскинувшись на подушках мягкого дивана в купе.

Диваны в купе тоже пришлись котейке по нраву. Фото: Муркот.

В подписи под постом скупо говорится, что едет котейка в Москву. А эскортом ему служит гражданка Германии.

Посетители соцсетей принялись спрашивать друг друга: да кто он такой, этот Балу? За что ему столько почета? Куда едет и зачем? Кто его хозяйка? И почему его, собственно, так зовут – Балу? Как медведя из «Книги джунглей» про Маугли английского писателя Киплинга…

Мы попытались это выяснить.

Имя Балу родилось сразу - он был похож на медвежонка. Фото: Муркот.

- Еще в феврале к нам в пермский приют общества «Муркот» принесли крупного шестикилограммового кота породы британский короткошерстный, - рассказала волонтер Наталья Водолеева. – Хозяева осенью бросили его на даче. Многие так и поступают: возьмут породистую кошечку, наиграются летом, а потом выясняется, что за ней много ухода, что требуется дорогой корм. Имя котику родилось сразу: он был похож на мягкого, пухлого, доброго медвежонка. И порода английская. Так и стали звать – Балу.

Волонтеры разослали информацию о найденыше по соцсетям.

- Пермяки звонили и первым делом интересовались, хорошо ли будет такой крупный котище ловить мышей, - рассказывает Наталья. – Я пришла в ужас: ему даже разные там вискасы, китикеты и прочие эконом-корма из суперматркетов есть категорически нельзя! Тогда я позвонила московскому куратору нашего общества, и он пообещал, что в столице породистому коту найдут хорошего хозяина. Только его надо было как-то переправить в столицу. Мир не без добрых людей – на наш призыв послужить эскортом для кота, взять его с собой в дорогу и довезти до столичного приюта, откликнулась девушка Женя. И только на вокзале, когда она достала паспорт, выяснилось, что она теперь гражданка Германии. Года два назад она отправилась жить за границу, и приезжала ненадолго по каким-то делам в родную Пермь. Ну что ж, нашему Балу был обеспечен надежный эскорт!

Глаза у котика янтарного цвета. Фото: Муркот.

Пермские волонтеры надеются, что в Москве кот Балу попадет в хорошие руки и ему не придется добывать пропитание ловлей мышек. А вы что по этому поводу думаете?