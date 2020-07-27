«Она лежала на спине без сознания». Пермяки рассказали, как спасали тонущую в Каме женщину

Новость о том, как десятки пермяков спасли на набережной утонувшую женщину, поразила не только самих горожан, но и главу региона Дмитрия Махонина.

- Пермяки друг друга в беде не бросают! Вчера вечером на набережной в Перми случайные очевидцы спасли тонущую в реке женщину. Спасибо смельчаку, который бросился в воду, и всем, кто не прошел мимо. Горжусь, когда вижу такие поступки! В очередной раз напоминаю – купайтесь только в оборудованных местах! И берегите себя.

Напомним, вечером 25 июля на набережной Камы женщина зашла в реку и поплыла к середине реки, но не рассчитала силы и начала тонуть. На помощь ей бросился мужчина, который доставил пострадавшую к берегу. Чтобы поднять женщину по скользкому склону набережной, около 30 пермяков выстроились в цепь, и подняли женщину.

Смельчаком, спасшим тонущую женщину, оказался 26-летний пермяк Роман Павлов. По специальности он инженер-геодезист. Служил в ракетных войсках и пять лет занимался плаванием. В эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» он рассказал, что на месте происшествия оказался совершенно случайно, а когда все закончилось, до утра не мог уснуть.

Роман очень переживает за судьбу спасенной им девушки и хочет с ней встретиться. Фото: Виктор Правдин

- В тот день я был в Краснокамске и в Пермь не собирался, - вспоминает Роман. - Ближе к вечеру захотел прогуляться. До Перми расстояние неблизкое, но в тот вечер что-то словно подсказывало мне, что я должен туда приехать и именно на набережную, это нельзя объяснить словами, и я поехал. Гуляя вдоль набережной я услышал крики о помощи. Посмотрел в воду и увидел, как там барахтается женщина. Дальше все произошло на автомате: снял обувь, шорты, майку и прыгнул в воду. Единственная мысль, которая тогда была в моей голове - лишь бы успеть, пока она не утонула.

На середине пути Роман потерял тонувшую женщину из виду.

- Поднял голову, а вокруг никого, - вспоминает Роман. - Промелькнула мысль, что я опоздал. Ребята на берегу поняли, что происходит, стали кричать и указывать мне на место, где была тонувшая. Я тут же сориентировался и снова поплыл. Метрах в пятнадцати женщина начала терять сознание. А когда наша дистанция сократилась до пяти метров, она уже просто лежала на спине. Я обхватил ее за грудь и на спине поплыл к берегу, где нас уже ждала помощь. Был такой всплеск адреналина, что ни усталости, ни веса девушки на себе я не чувствовал.

Роман не считает себя героем. Молодой человек очень скромен, даже о своем поступке он рассказывает вполголоса. А второй пермяк - юрист и депутат Илья Демин - также участвовавший в спасении девушки и организовавший ту самую цепочку из пермяков, напротив, считает, что поступок Романа заслуживает внимания и что он - настоящий герой. В интервью «Комсомольской правде» Илья рассказал, как командовал пермяками на берегу, пока Роман плыл к ним на встречу.

Илья считает, что за спасение девушки Романа нужно наградить. Фото: Виктор Правдин

- Я видел в одной телепередаче, что подняться по бетонным плитам достаточно тяжело, - объясняет Илья. - Поэтому решил, что понадобится помощь. Я кричал, чтобы Рома плыл в нашу сторону, а когда он приблизился, вместе с еще одним мужчиной поплыли к нему навстречу. Почти у берега мы забрали женщину и вынесли из воды. Рома вышел самостоятельно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/792744" frameborder="0"></iframe> В Перми на Каме спасли 32-летнюю женщину.

На подъеме было много людей, но они не знали, что делать. Я крикнул, чтобы они выстроились в цепочку, они так и сделали, мы передали им женщину и по склону они потащили ее на верх. Потом поднялся и я, стал искать жену и сестру, а девушке уже оказывала первую помощь женщина-медик, которая чудом оказалась на месте происшествия. После приехали врачи «скорой» и увезли пострадавшую.

Женщину с переохлаждением госпитализировали в ГКБ №2. В пресс-службе министерства здравоохранения сообщили, что ночь она провела в палате, а на следующее утро написала отказ от лечения.

- Состояние женщины медики оценили как удовлетворительное, поэтому лечащий врач разрешил ей покинуть медучреждение, - сообщили в минздраве.

В разговоре с «КП» Роман рассказал, что хочет встретиться с женщиной и поговорить, выяснить, почему она оказалась на середине реки. Сотрудники МЧС тем временем хотят разыскать и наградить Романа. Он признался, что если ему предложат работать в МЧС в Москву, то он с удовольствием согласится.

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