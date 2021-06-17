Отдыхали компанией у реки: трое друзей в Пермском крае спасли тонущего 17-летнего подростка

Алексей Сентемов, Иван Молоков и Стас Денисов не сговариваясь прыгнули в реку. Фото: соцсети

- 14 июня, выходной, жара, мы сидим у Висячего моста на берегуреки Косьвы в компании друзей и загораем, - рассказывает сержант полиции Иван Молоков из поселка Кусье-Александровский в Горнозаводском районе. - В какой-то момент глянули на реку и видим - в 15 метрах от берега кто-то плывет.

Оказалось, 17-летний местный парнишка решил переплыть на тот берег, но когда доплыл до середины реки, начал захлебываться и тонуть.

- Я, мой друг Алексей Сентемов, он служит кинологом в ГУФСИН, и Стас Денисов - он работает диджеем в клубе - не сговариваясь, кинулись в реку, - вспоминает полицейский. - Мы доплыли до парня, вытащили его на берег и начали оказывать первую помощь. Он был без сознания, а губы - синие. Мы перевернули его на живот, положили через колено головой вниз, чтобы он не захлебнулся. Этому нас в Центре профессиональной подготовки еще в самом начале службы учили,навык отработан. Вскоре он задышал и пришел в себя.

- «Скорую» вызываем? - спросили его спасители.

- Нет, со мной вроде все в порядке, - ответил подросток, а потом посидел немного под наблюдением пришедших ему на помощь друзей и ушел.

А спустя пару дней Ивана Молокова вызвало к себе руководство.

- Тут в наш адрес письмо поступило, что ты человека спас, он узнал тебя, пишет к нам в отделение и просит объявить тебе благодарность! - сообщил сержанту начальник.

- Не люблю я славу, привык делать свою работу без огласки, - заскромничал Иван. - Да и не только я совершал этот поступок, но еще и мои друзья! А парнишке этому хотелось бы пожелать здоровья и в следующий раз быть более внимательным.

Иван служит в полиции четыре года и это первый его геройский поступок, но 24-летний полицейский говорит, что в следующий раз он поступил бы точно также.