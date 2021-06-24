В Перми подросток напал с ножом на школьника. Мальчик скончался

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Вечером в среду, 23 июня, на бульваре Гагарина 17-летний подросток напал на 13-летнего школьника с ножом. Мальчика с тяжелыми ранениями отправили в больницу, где он скончался.

- В ходе слаженной и оперативной работы в течение нескольких часов подозреваемый был установлен и задержан. Им является 17-летний местный житель, который сообщил следователю, что совершил преступления на почве личной неприязни, - рассказали в СУ СКР.

В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).