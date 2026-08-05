Степана Трутнева нашли сгоревшим в собственной машине. Фото предоставлено Светланой Трутневой.

Следователи прекратили работу над уголовным делом о смерти 26-летнего Степана Трутнева, которого нашли мертвым в своей машине. Об этом корреспонденту «КП-Пермь» рассказала супруга умершего Светлана Трутнева.

В этом материале вспоминаем подробности странной смерти молодого человека и рассказываем, почему его супруга не верит в несчастный случай.

Поехал к старому знакомому

В свои 26 лет Степан был крупным мужчиной – ростом около 190 см и весом под 100 кг. Жил в поселке Вильва – это Добрянский район, с женой Светланой и двумя детьми. Любил технику, рыбалку и, конечно, своих сына и дочь. Последние несколько лет он работал вахтами на нефтяном месторождении, а до этого, в 2021 году, работал на железной дороге в поселке Кухтым, в нескольких десятках километров от дома. Там он познакомился с Георгием, он был почти вдвое старше него. Именно к нему незадолго до смерти и поехал Степан.

- Когда Степа ушел с железной дороги, с Георгием он больше не виделся, поэтому я до сих пор не понимаю, зачем он поехал к нему, - рассказывала вскоре после смерти мужа Светлана. – К тому, как мне рассказывал муж, раньше Георгий сидел в тюрьме – он убил человека и сжег его в машине.

Лежал живой в горящей машине

Когда Светлана узнала о смерти мужа, и о том, как это произошло, она не поверила в несчастный случай и поехала на место гибели, где собрала всех, кто незадолго до смерти Степана был с ним. Это были люди разного возраста, от 35 до 55 лет, и, как говорит Светлана, сильно пьющие, поэтому появление нефтяника с деньгами для них стало настоящим праздником. Позже сам Георгий расскажет, что дважды ездил со Степой в магазин и тот набрал полный холодильник еды и алкоголя.

- Георгий рассказал, что все было мирно, они жарили шашлыки, выпивали, а потом якобы мой муж несколько раз упал в грязь, и его одежду решили застирать в соседнем доме у супругов, которые отдыхали с ними. Потом все пошли в баню, откуда Степа в чужих штанах, сапогах и полотенце пошел к себе в машину и уснул. Позже уснули и остальные, а машина моего мужа загорелась. Но, во-первых, мой муж не ходит в баню даже у моих родственников. Во-вторых, поза, в которой он якобы уснул в машине, мягко говоря, очень странная. Как мне рассказал следователь, ноги и нижняя часть тела были на водительском сидении, а верхняя часть тела – на переднем пассажирском, причем он лежал левой стороной в салон – то есть максимально неудобно. Еще следователь говорит, что во время пожара Степа был жив. Тогда почему он не почувствовал, что горит? Почему не попытался выбраться?

Все, что осталось от машины Степана. Фото предоставлено Светланой Трутневой.

Загорелся багажник

Все пять человек, которые были со Степаном, утверждают, что спали в доме и не видели, как загорелась машина, хотя машина горела в нескольких метрах от дома.

Пожар увидела супружеская пара, которая живет на другой улице.

- Где-то в 22.40-22.50 раздался громкий хлопок, - рассказывает очевидица пожара Юлия. – В этот момент мой муж лежал на кровати напротив окна и как раз пошел ставить электронку на зарядку. В окно он увидел слабый огонек, который горел возле дома Георгия, и подумал, что соседи разжигают мангал. Еще выругался, что, мол, посреди ночи шашлыки вздумали жарить. Минуты через три мы поняли, что это огонь не от мангала, и дело куда серьезнее. Муж уже был раздетый, и отправил сына к соседям предупредить, что они горят.

Мальчик прибежал к дому и увидел горящую машину, вернулся и рассказал об этом родителям.

Отец спросил: «Сильно горит?». Мальчик ответил, что когда он прибежал, горели только багажник и заднее сидение. А пока он пытался разбудить соседей, огонь охватил почти всю машину и в ней уже начали трескаться стекла. Из-за сильного жара подойти близко подросток не мог и даже не увидел, что в салоне есть человек.

Приехвашим пожарным уже нечего было тушить. Фото предоставлено Светланой Трутневой.

- Мы в это время звонили соседям Гоши, чтобы предупредить о пожаре – у них у дома стоят мотоблоки, бензин, не дай бог, огонь бы перекинулся к ним.

Светлана говорит, что пожарных вызвали только в 23.40, и когда они приехали, даже не расправляли пожарные рукава, потому что тушить, по сути, было уже нечего.

- Предварительной версией пожара назвали непотушенную сигарету, - говорит Светлана. – Но мой муж бросил курить сигареты три месяца назад и курил только электронку.

«Ведут себя странно»

Светлана перечислила еще ряд странностей, которые заставляют ее думать, что Степан умер не из-за непотушенной сигареты. Главное – это поведение людей, которые были с ее мужем в ту ночь, и соседа Рината, который не отдыхал с ними, но который живет в доме напротив.

- Георгий практически всю дорогу молчал. Супружеская парочка, наоборот, активно все рассказывала и показывала, кстати, соседка Юлия мне рассказала, что у их дочери нашли Степину электронку. А вот Ренат, который живет в доме напротив, путается в показаниях. Его, к слову, не было с ними, мне он говорил, что спал у себя дома, что его разбудил следователь уже после пожара, другим же он говорил, что когда увидел пожар, пытался разбудить Гошу. А потом написал мне сообщение и попросил денег, чтобы напоить одного из тех, кто был в ту ночь со Степой и разузнать у него, что там на самом деле произошло. Кстати, еще этот Ренат, как я знаю, как и Гоша, сидел за убийство. И в ту ночь кто-то сказал моему мужу, что он у кого-то что-то украл, Степа ходил к нему домой, хотел поговорить с ним, что называется, по-мужски, но его мать говорила, что его нет дома. Потом я узнаю, что это Ренат просил ее так сказать. В общем, все очень странно, начиная от того, как мой муж вообще оказался в этой компании, кончая рассказами этих людей. Но самое удивительное, что до сих пор не опросили свидетелей. Особенно соседку Юлию, она, как и я, уверена, что моего мужа убили и готова дать показания.

Еще одна странность – исчез телефон Степана. Знакомые говорили, что он всю дорогу был у него в машине, намекая, что он мог сгореть в огне. Но Светлана говорит, что звонила Степану в 23.40 и гудки шли, при этом машина уже почти час полыхала.

Машина Степана выгорела полностью. Фото предоставлено Светланой Трутневой.

Официально

Как следует из материалов уголовного дела и, как и рассказывала Светлана, в тот вечер Степан был в компании с пятью взрослыми – это Игорь со своей сожительницей Натальей, сестра Натальи Марина со своим мужем Димой и брат Натальи Александр. Периодически к взрослым туда-сюда бегали несовершеннолетние девочки 5 и 13 лет – племянницы Натальи.

Расследуя уголовное дело, следователь назначил ряд экспертиз, в том числе генетическую, химическую, биологическую. Опросил участников тех событий и очевидцев . Еще он опросил отца, маму и супругу Степана.

Показания тех, кто был со Степаном в тот день, в целом не противоречат друг другу. Все подтверждают, что пили, курили, что никаких конфликтов между ними не было, на Степана, в силу его телосложения, никто бы даже и не полез. Наталья подтверждает, что в тот вечер их будил соседский мальчишка и предупреждал, что во дворе горит машина, но она была пьяна и сразу подростку не поверила. Когда мальчик ушел в дом, следом пришел сосед Ринат, подтвердил слова подростка, и только тогда Наталья встала, вышла во двор, увидела горящую машину, вызвала экстренные службы и побежала будить тех, кто был с ней в тот вечер. Когда вернулась на место пожара, увидела, что в салоне горящей машины лежит тело человека, и тогда она поняла, что Степан сгорел вместе с машиной.

Материалы дела, где говорится, что, согласно экспертизам и другим обстоятелсьтвам, смерть Степана не была насильственной. Фото предоставлено Светланой Трутневой.

«Моего мужа туда просто закинули»

Мама Степана считает, что к смерти ее сына могут быть причастны третьи лица.

Часть допроса мамы Степана, где она считает, что к смерти ее сына могут быть причастны третьи лица. Фото предоставлено Светланой Трутневой.

Жена Степана также считает, что смерть ее мужа не просто случайность.

«Она ( супруга Степана – ред.) разговаривала с Гошей, Натальей, Мариной, Дмитрием и Александром. Они не могли ей четко объяснить, что произошло, постоянно орали друг на друга. Также, когда она разговаривала с Ренатом, он постоянно путался в показаниях, говорил разные версии», - говорится в материалах допроса Светланы.

Поведение Рената вызывает у Светланы особенные подозрения. Она считает, что его нужно было допросить. Кроме этого, Светлана считает, что положение тела ее мужа, для человека, уснувшего с сигаретой в машине, было неестественным.

- Такое положение тела человека просто невозможно: пассажирское сидение было опущено, голова находилась за спинкой сидения, а ноги закинуты, - рассуждает Светлана. - Все выглядит так, будто просто открыли дверь машины и закинули туда тело. Фото с положением тела у меня нет, но оно есть в деле у следователя, правда, в плохом качестве. В общем дело закрыли и пришли к выводу, что мой муж умер из-за непотушенной сигареты. При этом пожарно-техническую экспертизу назначили только спустя 3 недели после событий. На мой взгляд, нужно более тщательное изучить все обстоятельства смерти мужа.

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