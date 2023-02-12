«Ее цепочку нашли в голубом озере»: тайна исчезновения 23-летней нянечки, пропавшей четверть века назад

Школьный выпускной. Фото предоставлено знакомой пропавшей Ирины Коченгиной

- Четверть века почти прошло, что вы вдруг этой историей заинтересовались? Да и в живых уже многих нет. Ленька, убийца ее, лет 10 назад как помер, вот только не сознался он ни в чем. Вероятных его подельников тоже не раскололи, и тело Ирки до сих пор не нашли. Так душа ее неупокоенной и осталась. Вам Оксанка нужна - Иркина лучшая подруга. Она ключ к разгадке. Но ничего она вам не расскажет. Тогда молчала и сейчас вам из нее ничего не вытащить, - говорит жительница поселка Всеволода–Вильва.

30 октября 1998 года в поселке Всеволода–Вильва пропала 23-летняя Ирина Коченгина. После ее исчезновения возбудили уголовное дело по статье «Убийство», но доказать вину главного подозреваемого и его подельников так и не удалось. СК утверждает, что расследование продолжается, но местные жители уверены, что если дело и удастся распутать, наказание уже никто не понесет. Во-первых, из-за сроков давности, а во-вторых, из-за того, что убийца давно умер, а его возможных подельников и след простыл.

Почему получилось так, что весь поселок знает, кто убил молодую нянечку, а следствию так и не удалось доказать его вину? Что убийца сделал с телом Ирины, и что могут скрывать его подельники? За ответами на эти вопросы мы отправилась в небольшой поселок на северо-востоке Прикамья.

Умирающий поселок

Всеволодо-Вильва встретила нас безысходностью и мертвой тишиной. Со дворов не доносились человеческие голоса. Хотя люди были. Пробегающие мимо собаки, глядя на незнакомцев, угрожающе не лаяли, и даже деревья казались нам какими-то ненастоящими. Вокруг поселка жизнь вроде и есть, а вот сам поселок словно и не живой.

А ведь раньше здесь кипела жизнь. Образующим предприятием был химический завод «Метил» - один из трех в СССР производителей полиуретана. В школе было по 4 литеры в классе, просторный и шумный от звонких голосов детский сад, больница в несколько этажей, в том числе с узкими специалистами, а население было в три раза больше, чем сейчас.

Жили Вильвенцы как одна большая семья, все про всех знали, поэтому исчезновение 23-летней нянечки стало для них настоящим шоком.

Ирина была скромной и доброй девушкой. Фото предоставлено знакомой пропавшей Ирины Коченгиной

Хотела остаться дома

- Я прекрасно помню вечер перед ее исчезновением, - рассказывает жительница поселка Галина. - Около 17.00 я пришла в садик забирать своего ребенка, и когда Ира с ним вышла, мы разговорились. Она выглядела очень уставшей. Сказала, что вчера купила себе обновки, и отмечала это с подружками. Для нас деревенских, а тем более для девочек, покупка новых вещей сравнима с покупкой машины [смеется]. Ирина очень ждала конца смены и перед моим уходом сказала: «Приду домой, сразу спать лягу». Я приободрила ее, сказав, что скоро смена закончится, и ушла.

Так сложилось, что со своим убийцей Ирина жила по соседству. Типовые пятиэтажки находятся буквально в 30 метрах друг от друга. Таких зданий в Вильве всего 7, остальные, как и свойственно поселкам, одноэтажные. Ира жила вдвоем с мамой и частенько выходила на балкон почитать или просто подышать свежим воздухом. Леонид был почти вдвое ее старше, имел к тому времени двоих сыновей и был женат.

- Иришка работала у нас во вторую смену, была скромной девушкой и примерной сотрудницей, ребятишек наших очень любила, и любовь эта была взаимной, - рассказывает старший воспитатель детсада Тамара Ивановна. - А вот Леньку она до смерти боялась. Приходила ко мне и с ужасом рассказывала, что он караулит ее после работы, пытается завести разговор, оказывает знаки внимания - пристает одним словом. Я говорила ей его избегать и вечерами из дома не выходить. Тяжелый он был человек, жестокий, собственные дети его боялись, а жену он держал как рабыню.

Дома Ирины и Леонида стоят по соседству. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Как меня шарахнуло, я сразу все забыл»

Жители поселка в голос утверждают: Леонид убивал людей. Но сколько точно человек он отправил в могилу, однозначно сказать не могут. Свое первое убийство, по рассказам Вильвенских, он совершил еще в студенческие годы, когда учился в Перми. Но там, якобы, было превышение самообороны, поэтому срок он за это не получил. Жена точно знала о двух убийствах мужа, а его подельник, Виталий О., с уверенностью говорит, что на счету Леонида минимум три человеческие души.

Виталий жив, ему уже сильно за 70, а недавно мужчина пережил инфаркт, поэтому разговор оказался весьма тяжелым.

- Говори, куда Леня тело Ирины дел, как он ее убил? – в лоб начали спрашивать мы.

- Какой Леня? Он же умер давно!

- Это мы знаем, вспоминайте 98-ой год: Ирина Коченгина, няня из садика!

- Помню-помню, он что-то говорил, может, он сам там был, может, принимал участие. Не помню я уже.

Решили зайти в квартиру. Наполовину скрюченный Виталий шел от коридора до комнаты около пяти минут.

- Шарахнуло меня тут недавно, еле хожу, - причитает старик.

Ремонт в трехкомнатной квартире не делали, судя по всему, никогда. На полу когда-то добротный сталинский дубовый паркет, обшарпанный за четыре десятка лет так, что от толстенных досок осталась лишь труха. Такого же вида комод. Знаменитый в 90-х коричневый стул, на котором в железной миске лежит пара вафель, сигареты, спички и пакет сока. Старый ламповый телевизор, по которому старик на полной громкости смотрит мультики, и скрипящий, наполовину развалившийся диван. Присели, включили камеру - продолжили разговор.

- Вспоминайте, что Леонид вам про Ирину говорил?

Но когда дед увидел камеру - тут же завел старую шарманку: «Что-то говорил, может, он сам, может, просто участвовал, не вспомню я уже, меня как шарахнуло, я все забыл».

Завернули в ковер и скинули с балкона

Стало ясно, что деда заклинило, и он будет по кругу повторять одно и тоже. Хотелось узнать побольше о Леониде.

- Хитрый он был, хитрый и ненормальный, - захрипел старик. - В конце 80-х я из-за него в тюрьму загремел. Сидели у меня втроем: я, Ленька и Сашка, выпивали. Сашка молодой был пацан, лет 25, не больше, а мы с Леней уже четвертый десяток разменяли. Спор у них тогда какой-то вышел. Смотрю, Ленька каким-то ненормальным в миг сделался, схватил нож и в глаз ему воткнул, потом еще и еще. Сашка заорал нечеловеческим голосом, кровь из него полилась фонтаном. Я взял нож и перерезал ему горло - докончил, чтоб не мучился. Потом мы завернули его в ковер и с балкона выкинули.

- По-другому от тела избавиться не пробовали? Ясно ведь, что на вас тут же выйдут.

- Неученые были, да и снега там навалило по первый этаж. Сашку через неделю только нашли, когда трактор чистить улицу вышел, тогда нас и повязали, по девять лет дали. Сидели мы в разных зонах, а когда вышли, продолжили общаться, но уже реже, также сидели у меня, выпивали. Про Иринку он молчал, все, что помню, я уже сказал. Плохой он был человек, Сашка ведь не первый, кого он убил, до этого он сидел за убийство двух молдаван у нас в поселке, что они не поделили, я не интересовался, но обоих он зарезал.

«Я у него про Ирину всего раз спросила»

Глубоко несчастный вид Анны сразу выдает всю ту боль, что она пережила в долгом и несчастливом браке с Леонидом. И если в разговоре с нами она пыталась как-то сгладить острые углы, и в тоже время быть весьма откровенной, ее потухшие глаза и следы страданий, отпечатавшиеся на лице, говорили о нестерпимых мучениях, что ей довелось пережить.

- Это сколько времени прошло, лет 20?

- 25.

- Вы знаете, я всего однажды спросила у него про Ирину, он мне ответил: «В этом я не виноват». По-моему, даже клялся. Больше допытываться я не стала, но ему поверила. Если бы он это сделал, с ним ведь страшно было бы жить.

- Но ведь он до этого убил трех человек!

- А кто третий? Я только про Сашу знаю и про одного нерусского. И вообще, я ведь детьми занималась и даже думать не хотела о его делах. После исчезновения Ирины к нам домой приезжала опергруппа из Александровска. Забрала его вещи на экспертизу, а потом и его самого. Он прошел полиграф, его допрашивали, но вину его так и не доказали, - вспоминает Анна.

Говоря об Ирине, в голосе Анны проскальзывали еле уловимые нотки женской обиды. Мало того, что Леонид много пил, дрался и был крайне жесток по отношению к семье, он еще и заглядывался на молодых девушек.

- Конечно, все вокруг говорили, что девочка она была хорошая, порядочная, а я на это отвечала: была бы хорошая, с мужиком после тюрьмы никуда бы не пошла! Честно, обстоятельства ее исчезновения я не знаю, но говорили, что якобы видели Леньку и Ирину вместе в машине. Кто был за рулем, тоже не знаю, вроде, их где-то высадили и все, но вы меня поймите, я просто не хотела даже об этом мыслить.

Леонид Ильиных. Фото предоставлено бывшей супругой Леонида.

«Душу мне не травите»

Единственные родственники Ирины, кто остался в живых, это ее тетя Надежда и брат Евгений. Отца у нее не было, а мать после исчезновения впала в отчаяние, сошла с ума и умерла. Тетка пообещала с нами поговорить, но перестала брать трубку и отвечать на сообщения, а вот с братом Ирины у нас вышел весьма неоднозначный разговор. В то время Евгений работал в полиции. Когда узнал об исчезновении сестры, естественно, подключился к расследованию. Над предложением поговорить Евгений думал двое суток.

- Вам нужны отставной милиционер Антон и местный житель Виктор. Первый все знает, а второй был к этому причастен, как Оксана, и оба брата Ильиных. У меня в свое время не получилось ничего доказать, - сказал Евгений.

Но уже на следующий день он позвонил и попросил не лезть в эту историю.

- Вы знаете, не надо этого делать, не нужно старое ворошить. Прошло очень много лет, и толку от этого не будет. Не занимайтесь этим, - полупьяным голосом сказал Евгений и повесил трубку.

Месть за сестру

С Виктором нам поговорить не удалось, а вот отставной милиционер по имени Антон оказался человеком словоохтливым, но не имеющим к расследованию никакого отношения.

- Я ведь тогда работал в милиции в Березниках, и поэтому достоверной информацией не располагаю, - убедительно начал он. - Все, что я знаю, это то, что предполагаемого преступника – Леонида - на время следствия держали в изоляторе, но поскольку полной доказательной базы в отношении него собрано не было, его отпустили, и труп с того времени тоже не был найден. По моему мнению, он и был тем самым убийцей, но почему не смогли доказать его вину, я сказать не могу. Когда Леонида отпустили, Женька хотел с ним расквитаться. Допустить этого я не мог. Мы с ним поговорили, и я его вразумил, сказав, что таким поступком он не только сестру не вернет, но и себе жизнь сломает.

Подружки детства

Оксана и Ирина дружили с детства и были самыми близкими подругами. Почти все свободное время они проводили вместе, у них были не только общие интересы, но и схожая работа - обе занимались с детьми. Ирина, как мы уже говорили, была воспитательницей, а Оксана учителем русского языка и литературы. Только Ирина работала в родном поселке, а Оксане нужно было ездить в соседний город Александровск, что примерно в 30 километрах от Вильвы.

Детский садик, где работала Ирина Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Это может прозвучать странным, но никто из Вильвенских до сих пор не знает, куда в тот день ушла Ирина. Одно известно точно – из дома ее вытащила Оксана. Об этом еще при жизни рассказывала Иринина мать, и подтвердил ее брат. Причем Оксана была очень настырной: в тот вечер она три раза заходила к Ирине и пыталась вывести на улицу.

- Она не просто ее уговаривала, а молила с ней пойти. Два раза Оксанка ей отказывала, но потом все же согласилась, это мне ее мать рассказывала, - говорит жительница Вильвы. – Разговоры разные ходят, но у меня есть своя версия. Незадолго до того рокового дня у Оксанки умерла мать, и она осталась одна с младшей сестрой. А так как Леонид вожделел Ирину, он стал угрожать Оксане расправой, либо намекал, что может сделать плохо ее младшей сестре. В тот день Оксана сказала Ирине, что ей приснилась покойная мать и уговаривала пойти с ней на кладбище – проведать. Там ее Леня и поджидал. Изнасиловал, убил, а тело прикопал к одной из могил. В этом ему помог его брат.

По другой версии, Оксана привела Ирину на дискотеку в сельский клуб, где отдыхал Леонид с братом. Виталий не пропускал ни одну дискотеку, потому что был местным диджеем, а Леонид, потому что там можно было выпить, расслабиться и склеить молодую девушку.

- Из клуба Оксана и Ирина вышли в сопровождении братьев. Все сели в машину к Виталию, а где-то по дороге он высадил Иру и Леню. После убийства Леонид попросил Виталика помочь спрятать тело. Они отвезли его на голубые озера Александровска и сбросили в воду. В свое время озеро обследовали водолазы, говорят, что нашли там цепочку Ирины, а тело так и не нашли, - рассказывает жительница Всеволодо-Вильвы.

Но это версия выглядит весьма странной, так как Ирина до ужаса боялась Леонида и вряд ли по собственной воле осталась бы с ним наедине.

Сама Оксана рассказывала подругам, что в тот день они с Ириной возвращались с дискотеки, и перед ними остановилась машина. Из нее вышли незнакомые молодые люди. Ирина разговорилась с ребятами, а потом уехала с ними, а сама Оксана ушла домой.

Ирина в пятом классе. Фото предоставлено знакомой пропавшей Ирины Коченгиной

Бегство из поселка

Сразу после исчезновения Ирины Оксана уехала в Александровск, объясняя переезд близостью к работе. Сейчас она живет в Подмосковье.

Мы нашли ее телефон, но разговор продлился чуть больше 10 секунд. Услышав имя старой подруги, Оксана взвизгнула так, словно ей к горлу приставили нож. Оксана бросила трубку и больше к телефону не подходила. Виталий, узнав на какую тему готовится статья, ничего не ответил журналисту «КП», а его близкие заблокировали журналиста в соцсетях.

«Это был он, но доказать его вину у нас не получилось»

Сыщик, который занимался расследованием исчезновения Ирины, уже давно покинул страну, а один из сотрудников УГРО Александровска, который также ранее расследовал это дело, подтвердил, что все факты указывали на причастность Леонида к убийству Ирины, но по неизвестным причинам собрать достаточно улик сыщикам так и не удалось. Также он согласен и с тем, что Оксана и Виталий могут знать больше, чем они рассказали тогда на допросах. Какие-то другие подробности из материалов уголовного дела отставной милиционер рассказывать отказался, сославшись на тайну следствия.

«Хоть перед смертью скажи, что с Иринкой сделал!»

Умер Леонид Ильиных в 2013 году в сельской больнице. Его смерть, по воспоминаниям врачей, была медленной и мучительной.

- Незадолго до кончины к нему в палату приходили родственники Ирины и просили рассказать им правду, чтобы похоронить по-человечески, - вспоминает одна из санитарок Вильвенской больницы. - Но он уже был в полубредовом состоянии и даже не мог говорить, лишь мычал и мотал головой. Так он и умер, забрав эту тайну с собой.

Официальный комментарий

«Сообщаю, что в 1998 году по факту безвестного исчезновения местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст 105 УК РФ, в ходе расследования которого установить местонахождение последней не удалось. После образования органов СК России уголовное дело было передано для дальнейшего расследования из прокуратуры в следственное управление СК России по Пермскому краю.

В настоящее время следственными органами совместно с органами полиции осуществляется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию. По уголовному делу допрошен большой круг свидетелей, проведены иные следственные действия», - прокомментировали исчезновение в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

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