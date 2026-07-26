«Нашли тело. Прощай, дочка»: в Пермском крае окончены поиски пропавшей после сильных ливней художницы

Олесю Косареву искали две недели. Фото: ГБУ СО «Природный парк «Река Чусовая».

«Нашли тело. Прощай, дочка», — написала вечером 26 июля мама пропавшей во время наводнения в поселке Кын 28-летней художницы Олеси Косаревой.

Как рассказали волонтеры, участвующие в поисках, тело Олеси нашли в нескольких десятках километров от села.

Напомним, из-за сильных дождей, обрушившихся на Пермский край в 10-х числах июля, сразу несколько рек в поселке Кын вышли из берегов. Бурные потоки сносили мосты, подмывали фундаменты домов, топили огороды. Олеся Косарева с мамой зашли в дом после прогулки, чтобы собрать вещи на ночь — они понимали, что в доме оставаться небезопасно и хотели уйти на высокое место. Но как только перешагнули через порог, большая вода хлынула с огромной скоростью и смыла завалинку (насыпь вдоль дома).

— Грохот стоял страшный. Я выглянула в окно — завалинки уже нет, — рассказывала тогда мама Олеси Анастасия. — Потом вырвало крыльцо, следом забор, а затем и завалинку у бани — всё это унесло вниз по течению. Всё произошло буквально за пять-семь минут. Мы едва успели собрать самое необходимое: какие-то вещи на ночь, чтобы не замерзнуть. Тогда мы еще не думали, где ночевать, просто хотели забраться повыше. В доме стоял невыносимый грохот, печка затрещала, пол зашатался под ногами. Мы бросились к выходу, но когда подошли к порогу, река уже подмыла берег под домом. Видимо, пришла большая волна — смыла около метра земли, и эта же волна накрыла нас, утянув за собой. В тот же миг дом съехал в реку.

Анастасию, Олесю и собаку подхватил поток воды и понес по селу, которое уже превратилось в бурную реку. Анастасии удалось ухватиться за бревно и постепенно выбраться на берег. Вместе с ней спастись смогла и собака, а Олесю унесло сильным течением. Ее поиски длились всё это время.

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