«Я ухватилась за бревно, а дочь унесло течением»: бурная река унесла молодую художницу на глазах у матери

Фото: Лысьвенский муниципальный округ в ВК.

В эти выходные село Кын столкнулось с сильным паводком. Жертвой разбушевавшейся стихии стала 28-летняя художница Олеся Косарева. Девушку сильным потоком воды утянуло в реку Чусовую. Анастасия - мама пропавшей без вести - рассказала «КП»-Пермь как все произошло.

- Мы вернулись с прогулки. Зашли в дом, чтобы собрать какие-то вещи на ночь. Только зашли, как в тот же миг оторвало завалинку (насыпь вдоль дома). Грохот стоял страшный. Я выглянула в окно - завалинки уже нет. Потом вырвало крыльцо, следом забор, а затем и завалинку у бани — все это унесло вниз по течению. Все произошло буквально за пять-семь минут. Мы едва успели собрать самое необходимое: какие-то вещи на ночь, чтобы не замерзнуть. Тогда мы еще не думали где ночевать, просто хотели забраться повыше. В доме стоял невыносимый грохот, печка затрещала, пол зашатался под ногами. Мы бросились к выходу, но когда подошли к порогу, река уже подмыла берег под домом. Видимо, пришла большая волна - смыла около метра земли, и эта же волна накрыла нас, утянув за собой. В тот же миг дом съехал в реку.

Анастасия рассказала, что ее вместе с дочерью и собакой снесло большим потоком воды.

- На мне был тяжелый рюкзак с двумя компьютерами, а от воды он стал еще тяжелее. Когда я плыла, сработал инстинкт — я начала крутиться в сторону берега, и меня чуть сдвинуло с основного русла. Меня вынесло к бревну, и я сумела за него ухватиться. Тяжёлый рюкзак не давал воде сбить меня с ног. Я осторожно пробиралась вдоль бревна к берегу — оно оказалось длинным, и там образовался небольшой заливчик, течение было послабее. Я прыгнула в этот залив. Меня вынесло на кочку. Я ухватилась за траву и выбралась.

Как смогла выбраться собака, Анастасия не знает, но через два часа питомец уже сидел и скулил возле смытого дома.

- Он уплыл по течению вместе с поводком. Пес абсолютно цел. У меня ушибы, но в целом все нормально. А вот Олеся, - Анастасия замолкает, с трудом подбирая слова, чтобы описать пережитое. – Ее унесло первой, я видела ее метрах в двух от себя, но потом меня стало захлестывать волной и нести. На нашей улице только одни соседи – у них тоже печальная ситуация. Помочь было некому. Ситуация была такая, что нереально было даже руку протянуть.

Сейчас поиски Олеси продолжаются. В них задействованы и спасатели, и волонтеры.

- Пока новостей о дочери нет, - говорит мама девушки. - Сегодня в 16.00 трое человек отправились исследовать берег в пределах пяти км. Если не найдут – дальше будут действовать по ситуации. Река продолжает прибывать.

Близкие Олеси наедятся на лучшее:

- Всякое в жизни бывает. Есть место и для надежды, и для чуда.