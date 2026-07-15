«Есть два места, где реально спастись, и Олеся знает о них»: родители молодой художницы, которую унесло сильным течением, верят, что она жива

Олесю Косареву унесло потоком воды, когда она с мамой зашла в дом. Фото: ГБУ СО «Природный парк «Река Чусовая».

В селе Кын, где из-за сильнейших дождей четыре реки вышли из берегов и затопили улицы и дома, пятые сутки продолжаются поиски пропавшей девушки. 28-летнюю художницу Олесю Косареву, напомним, унесло потоком воды, когда она с мамой зашла в дом, чтобы собрать вещи. Мама Олеси Анастасия смогла спастись, зацепившись за бревно.

- Олесю продолжают искать, - говорит Анастасия. - Сначала поиски велись около села, потом лодка вышла для обследования прибрежных зоны в пределах 5 км. Трудность в том, что Чусовая продолжает прибывать и ожидается приход большой волны.

Сейчас мама Олеси находится в Лысьве – это недалеко от Кына.

- Тут мне полегче. Побитая о камни, есть не хочу, но не проваливаюсь в отчаянье. Зову её, люблю, грею. Стараюсь быть солнцем рассветным для неё, - пишет Анастасия на странице своей дочери в телеграм-канале.

Родные рассказали, что Олеся хорошо плавает, и они надеются, что она могла спастись или ее кто-то подобрал. От материальной помощи, которую родным предлагают неравнодушные люди, семья отказалась:

- Деньги в этой ситуации, увы, не помогут, - говорит Анастасия.

Ранее в соцсетях писали, что якобы видели, как Олесю затянуло потоком воды в трубу возле магазина, но Анастасия опровергла эти разговоры:

- У магазина было много людей. Они видели, что дочь зацепило в завале бревен и прочего мусора. Это было уже дальше трубы. Потом ее понесло дальше в реку Кынок.

Поиски девушки продолжаются. Из-за дефицита топлива, спасатели столкнулись с определенными трудностями:

- Дочку ищут местные пожарные. Вчера у них закончился бензин, мы сами отправили им 100 литров. Сегодня поплывут дальше, там есть два места, где реально спастись и Олеся знает о них. Я попросила пожарных проверить их. Я не паникую, поддерживаю Олесю своим состоянием, у нас сильная связь.

Напомним, в пятницу, 10 июля, на Пермский край обрушился мощный циклон. Больше всего пострадало село Кын-Завод в Лысьвенском муниципальном округе. Из-за сильных дождей сразу несколько рек вышли из берегов. В соцсетях появились кадры, снятые очевидцами: бурные потоки сносили мосты и подмывали фундаменты домов. Сейчас в селе активно ведутся восстановительные работы. Электрики уже вернули свет, налажена сотовая связь. Начался ремонт дорожного полотна, через реку перекинут временный мост. Однако сколько времени понадобится на полное восстановление – пока неизвестно.