Паводок в селе Кын. Фото: Глава Лысьвенского муниципального округа Александр Пермяков | Страница ВКонтакте

Мощные ливни обрушились на село Кын Пермского края в ночь на 10 июля. Небольшие улочки превратились в бурные реки. Вода за считанные часы подняла реки, которыми окружен населенный пункт.

Ситуация в пострадавшем от паводка селе Кын. Видео: Глава Лысьвенского муниципального округа Александр Пермяков Читайте

Потоп в селе Кын, что произошло

Речки Москалевка, Бобылевка и Каменка понесли большую воду по дворам жилых домов. Очевидцы событий пишут в сообществе «Подслушано Кын (другая сторона)» о разрушении двух домов, еще более 10 находятся в затопленном состоянии.

Кадр из видео: Подслушано Кын (другая сторона) | Сообщество ВКонтакте

Кто погиб во время потопа в селе Кын

Жильцы одного из снесенных мощным паводком домов сумели выбраться из дома. При попытке спастись они выбрались из-под завалов. Женщине удалось спастись, дочь унес бурный поток воды.

«Мы находимся на поисках. Информация пока предварительная, но женщина действительно пропала», – рассказали «КП-Пермь» в Кыновском территориальном управлении.

Последние новости о потопе в селе Кын

Губернатор пермского края выступил с обращением после ЧП в селе Кын. На месте ЧП работают оперативные службы. Из-за дождевого паводка повреждено три моста, в том числе дорога на въезде в село, подтоплено семь домов, семь приусадебных участков.

По информации местных жителей, под потоки воды попала женщина. Идут поисковые работы.

Паводок в селе Кын. Фото: Глава Лысьвенского муниципального округа Александр Пермяков | Страница ВКонтакте

На въезде в село Кын ведется восстановление дорожного полотна для обеспечения проезда тяжелой техники. На место прибыли по два погрузчика, самосвала и бортовых автомобиля. Оперативные службы осуществляют подвоз необходимых материалов для восстановления.

В село Кын направлены дополнительные силы краевой службы спасения и аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Пермскому краю. Всего в спасательно-восстановительных работах принимают участие более 80 человек и 30 единиц техники. В полную готовность приведены силы и средства резерва – 100 человек и 10 единиц техники.

В зону подтопления попал ряд энергообъектов. Для обеспечения безопасности жителей временно ограничена подача электроэнергии. Аварийно-восстановительные бригады «Россети Урал» находятся на месте и осуществляют мониторинг обстановки. После схода воды они приступят к поэтапному возобновлению подачи электроэнергии.

Губернатор поручил главе Лысьвенского округа оказать всю необходимую помощь спасательным службам, организовать при необходимости пункты временного размещения для жителей, оперативно реагировать на их потребности.

По информации Пермского филиала ПАО «Россети-Урал», для обеспечения безопасности жителей села Кын временно ограничена подача электроэнергии на линию электропередачи 10 кВ и три трансформаторные подстанции. Аварийно-восстановительные бригады компании находятся на месте и осуществляют мониторинг оперативной обстановки.

После схода воды специалисты приступят к поэтапному возобновлению подачи электроэнергии. Энергетики находятся во взаимодействии с Министерством ЖКХ и благоустройства Пермского края, МЧС, органами местной власти.

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