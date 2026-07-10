Вода унесла в неизвестном направлени: В Пермском крае развернули поиски женщины, пропавшей во время мощных ливней

Потоки воды могли сбить женщину с ног. Фото: Александр Пермяков

Мощные ливни обрушились на село Кын Пермского края в ночь на 10 июля. Стихия обрушилась такими потоками, что небольшие улочки превратились в бурные реки. Вода за считанные часы подняла реки, которыми окружен населенный пункт. Москалевка, Бобылевка и Каменка неожиданно для жителей забурили и понесли большую воду по дворам жилых домов.

"Вода отошла от приусадебных участков. Окружные власти организовали дежурство силами МБУ ЖКХ и местных жителей", - сообщил глава Лысьвенского округа Александр Пермяков.

Известно, что паводок размыл фундамент одного дома. Для восстановления дороги власти пообещали завезти щебень. Казалось бы, непогода успокоилась, последствия минимальны. Но позже стало известно, что потоки воды могли унести с собой местную жительницу, которая вышла на улицу в самый разгар паводка.

"Мы находимся на поисках. Информация пока предварительная, но женщина действительно пропала", - рассказали "КП"-Пермь" в Кыновском территориальном управлении.

Пропавшую женщину ищут местные жители и спасатели. Поиски ведутся даже ночью. Пока они не привели к результатам.

В то же время синоптики прогнозируют, что ливни и грозы продолжаться до 13 июля.

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