Пермский край окажется во власти суперциклона. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В своем телеграм-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о формировании в ближайшие выходные суперциклона над центральной частью России. Этот суперциклон сформируется 11-12 июля из-за слияния двух циклонов: циклон по имени «Бернадетт» столкнется с безымянным термическим циклоном. Летом такое событие происходит раз в 10 лет и называется эффектом Фудзивары. «Бернадетт» движется с Балтийского моря, а его «собрат» - с Каспийского. Когда вихри окажутся близко друг к другу, начнут взаимодействовать – вращаться вокруг друга друга против часовой стрелки.

- В результате закручивания вокруг общего центра к выходным они сольются в один огромный регенерирующий суперциклон с «ядром» над Центральной Россией, где за субботу и воскресенье прогнозируется выпадение обильных дождей с общим количеством осадков до ¾ месячной нормы или по 5-6 вёдер дождевой воды на метр квадратный русской земли, - говорит Тишковец.

Погода в Перми и Пермском крае на выходные 11-12 июля и следующую неделю: дойдет ли до Перми суперциклон

Пермский край находится на периферии центральной части России, поэтому мы спросили у руководителя Пермского Гидрометценра Павла Смирнова, что ждать жителям нашего региона от супрециклона.

По словам главного синоптика, сейчас погодой в нашем регионе дирижирует тот самый циклон с Каспия, но даже после его слияния с циклоном «Бернадетт» каких-то катастрофических последствий в Пермском крае ждать не стоит.

- С высокой вероятностью каждый день и ориентировочно до вторника-среды будут идти дожди, но распределяться они будут неравномерно и по времени, и по территории. Вообще осадки внутри циклона особенно летом распределяются крайне неравномерно, даже сегодня дождь прошел в большинстве районов, где его не ждали. Поэтому прогнозы именно по осадкам не отличаются, так скажем, высокой надежностью.

По предварительным прогнозам, в ближайшие выходные зальет центр региона - Пермь, Краснокамск, Нытву, Добрянку, Губаху и север – Красновишерск, Березники, Соликамск, Чердынь. Где-то за пять дней может выпасть треть месячной нормы осадков, а где-то и месячная норма. Конечно, это приведет к повышению воды в реках, но, по прогнозам главного синоптика, каких-то катастрофических последствий – тех же потов - ждать не стоит. Температура в ближайшие 3-5 дней будет довольно комфортной: не ниже +20 градусов. Это чуть ниже климатической нормы, но вполне приемлемо.

Когда закончатся дожди в Перми и Пермском крае

- Есть большая вероятность, что во второй половине следующей недели дожди закончатся, и нас ждет арктическое вторжение, - предупреждает Павел Смирнов. – Да, будет неприятно, нас ждет существенное похолодание, но особенность арктического воздуха в том, что он не только холодный , но и сухой, что в последствии сможет спровоцировать более солнечную погоду и более устойчивый прогрев воздуха.

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