Дочь главы Перми сдала один из ЕГЭ 2026 на 100 баллов

Фото: Глава города Перми Эдуард Соснин | Соцсети

Глава Перми в соцсетях сообщил о большом успехе своей старшей дочери. Софья Соснина сдала три предмета ЕГЭ 2026 с общей суммой 275 баллов, включая 100 баллов по обществознанию.

«В Перми 56 стобалльников. Рад поделиться, что в их числе и моя дочь. Горжусь успехами наших ребят! Желаю всем достойных результатов экзаменов!», – отметил Эдуард Соснин.

Кроме обществознания дочь главы города отличилась на выпускном экзамене по русскому языку – 89 баллов, по математике – 86 баллов. Софья пока не определилась с выбором вуза для продолжения обучения. В семье градоначальника также подрастают еще одна дочь и сын.

Среди выпускников Перми этого года есть один мультистобалльник – одиннадцатиклассник школы №146 с углубленным изучением математики, физики и информатики. Тимофей Попов сдал на 100 баллов русский язык и физику. Чествование лучших выпускников Прикамья состоялось в Перми во время празднования Дня молодежи.

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