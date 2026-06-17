«Когда на меня средь бела дня в центре города бежал медведь - сердце в пятки ушло»: молодая жительница Гремячинска рассказала, как спаслась от хищника

До встречи с юной жительницей Гремячинска двое мужчин спаслись от косолапого в гараже. Фото: скриншот видео жителей Гремячинска

В Гремячинске медведь продолжает наводить ужас на местных жителей. Впервые он появился в городе вечером 10 июня. Тогда его увидели жители дома по улице Шахтерской. Косолапый зашёл во двор, понюхал машину, а потом неторопливо побрел на соседнюю улицу, где скрылся в кустах.

Люди забили тревогу, стали выкладывать в соцсетях фото и видео гуляющего по городу мишки, и к делу подключились охотники Минприроды. Вместе с сотрудниками МЧС они пытались прогнать медведя в лес холостыми патронами. На время всё затихло, но уже через неделю, 17 июня, хозяин леса вновь вернулся в город. На этот раз его заметили двое мужчин у гаражей на улице Ленина, 142а, возле котельной. Гремячинцы шли по дороге, как из-за пристроя появилась мохнатая морда. Ошарашенные мужчины забежали в гараж и, когда перевели дух, стали звонить в экстренные службы и своим друзьям, чтобы предупредить об опасности.

А медведь тем временем продолжал свою прогулку. Вот его видят разгуливающим по кладбищу, а потом — возле ДДТ (Дома детского творчества), где внутри занимаются ребятишки.

Катя Ветрова как раз шла мимо дворца творчества, когда навстречу ей выбежал медведь.

— Между нами было расстояние примерно 30–40 метров, — рассказывает "КП-Пермь" Екатерина. — Он бежал по пешеходному тротуару вдоль местного дома творчества мне навстречу. Когда я увидела, как на меня посреди дня в центре города бежит медведь, у меня сердце в пятки ушло. Я резко развернулась и без оглядки побежала назад. Добежав до здания банка, стоя у дверей, я огляделась и увидела, как он уходит в кусты. У меня был шок, я подходила к людям и говорила, что убежала от медведя, а потом позвонила в 112. Там сказали, что уже приняли вызов, уточнили у меня место и время, где я видела медведя.

На предоставленном «КП-Пермь» видео с последними похождениями медведя видно, что он не крупный. Судя по всему, это не взрослый зверь, да и передвигается он порой вприпрыжку, пугливо озираясь по сторонам. Возможно, медведь сам боится непривычной для него местности, но это не значит, что при встрече с людьми он не представляет опасности: это хищник, и предсказать его поведение невозможно.

«Комсомолка» будет продолжать следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Легенды о бродячих по улицам медведях начинают оживать»: в Пермском крае косолапый забрел во двор дома семьи с детьми (Подробнее...)

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru