За полчаса до появления медведя у дома 9-летняя девочка выходила выносить мусор. Фото предоставлено читательницей КП-Пермь.

Глубокой ночью 11 июня в группе «Гремячинск подслушано» появилось видео с разгуливающим неподалёку от жилых домов медведем. В комментариях под записью одни люди шутили, что в Гремячинске начали оживать те самые легенды о бродячих по улицам России медведях, другие справедливо отмечали, что из-за вырубки лесов дикие звери всё чаще выходят к людям, третьи же, а их большинство, не на шутку были встревожены, особенно за безопасность своих детей.

Под утро администрация группы обратилась к властям и, в том числе, к журналистам «Комсомольской правды», чтобы разрешить проблему и предать случай огласке.

В Пермском крае медведь забрел во двор дома семьи с детьми Видео предоставлено читательницей "КП-Пермь"

«Уважаемая администрация Губахинского округа, в ГОРОДЕ бродит МЕДВЕДЬ! А возможно, не один!!! И это уже далеко не первый раз! Подскажите, пожалуйста, что делать людям? Сидеть дома? Может, вы постараетесь разъяснить ситуацию? Помочь? Ну должен ведь кто-то это контролировать!? Действуйте либо задействуйте людей нужных! Иначе беды не избежать!!!» — говорилось в сообщении.

Вскоре пришёл ответ от краевого Минприроды. В нём говорилось, что охотинспектор выезжал на место и установил, что хищник бродил недалеко от мусорных контейнеров. Полицейские и местная администрация предупреждены, а само Министерство наблюдает за передвижением животного.

— Чаще всего появление крупных диких животных в населённых пунктах вызвано поиском лёгкой еды. Медведей привлекает запах пищевых отходов и доступность продуктов питания во дворах частного сектора. Другой возможной причиной может являться случайное отклонение от миграционного маршрута. Важно помнить главное правило при встрече с медведем — избегать провокаций и сохранять спокойствие. При обнаружении медведя или иного крупного дикого животного вблизи жилья незамедлительно звоните в единую службу спасения по номеру 112», — добавили в Минприроды.

Мы связались с автором ролика — местной жительницей Аленой. Она рассказала, что медведя увидела 10 июня около 20.00.

— Медведь шёл по нашей улице, Шахтёрской, подошёл к нашему дому, к нашей машине, понюхал её, потом отошёл в сторону и скрылся в кустах соседней дачи, — рассказывает Алена корреспонденту «КП-Пермь». — А незадолго до его появления, минут 20–30 назад, моя дочка, ей 9 лет, выносила мусор. Слава богу, всё обошлось, и они не встретились. Мы, конечно, испугались и до сих пор в шоке. Это ненормально, что лесные животные выходят к нам в город, к домам. Ведь дети гуляют у домов, катаются на самокатах, велосипедах.

Алена говорит, что в Гремячинск вместе с семьёй она переехала 7 лет назад и за эти годы не припомнит, чтобы медведи разгуливали возле жилых домов.

— А вот если ехать из города по трассу, там медведей можно встретить. В прошлом году косолапый перебегал дорогу, и медведица с медвежатами была. Но это всё было у леса, а вот так ходить по улицам — такого не было.

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