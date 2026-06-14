В Гремячинске медведя отпугивают от города холостыми патронами

За полчаса до появления этого медведя 9-летняя девочка выходила выносить мусор. Фото предоставлено читательницей КП-Пермь.

История с бродящим по улице Гремячинска медведем получила свое продолжение. В городе началась операция по отпугиванию дикого зверя.

Напомним, хищник забрел в пределы населенного пункта, что вынудило администрацию принимать срочные меры. Администрация Губахинского муниципального округа предупредила жителей города Гремячинска в соцсетях об опасности. А чтобы заставить животное покинуть городскую территорию, начался отстрел холостыми патронами.

Операция проводится специалистами совместно с сотрудниками МЧС и полиции.

Администрация округа обратилась к местным жителям с просьбой соблюдать меры предосторожности:

- сохранять спокойствие и не приближаться к месту проведения мероприятий;

- держаться подальше от лесных массивов и окраин населенного пункта;

- держать окна и двери домов закрытыми.

Горожан просят быть максимально осторожными до тех пор, пока хищник не покинет пределы города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Легенды о бродячих по улицам медведях начинают оживать»: в Пермском крае косолапый забрел во двор дома семьи с детьми

В Пермском крае медведь забрел во двор дома семьи с детьми (Подробнее...)