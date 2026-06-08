Это уже третий случай наблюдения странных объектов пермяками за неделю. Фото: скриншот видео

В 20-х числах мая пермяки один за другим сняли на свои телефоны странные объекты в небе. Первый случай произошел 22 мая. Тогда необычный объект, летящий за вертолетом, заметили в селе Ильинском. Второй случай произошел вечером 24 мая. Наша читательница Анастасия, когда фотографировала радугу над горой Станционной в Чусовом, тоже заметила странный объект.

Фото с необычными объектами, а также мнение ученого об этом смотрите и читайте в наших ранее опубликованных материалах. Ссылки на них будут в конце статьи.

Когда наши публикации разошлись по соцсетям, жительница Лысьвы Алена оставила в комментариях видеозапись, на которой снят светящийся объект, летящий в ночном небе строго по прямой траектории. В комментариях под видео предположили, что это МКС или дрон. Но сама Алена посчитала, что для МКС объект летит слишком низко.

В ночном небе над Лысьвой сняли светящийся объект Видео предоставлено Аленой

- Это видео я сняла 16 мая в 22.00 возле Детского парка, - рассказывает «КП-Пермь» Алена. - Объект быстро летел по прямой траектории. Не знаю, может, это действительно МКС, если она так низко летает.

Эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров предположил, что объектом может быть как МКС, так и спутник.

«Если объект действительно двигался по небу с постоянной скоростью по прямой и был виден как яркая немигающая точка, то наиболее вероятны спутник или МКС. На НЛО как на аномальный объект в видео ничего не указывает.

Склоняюсь именно к спутнику. Во-первых, направление на юго-восток вполне подходит для пролётов спутников. Движение равномерное, отсутствуют характерные огни самолёта. Скорость визуально похожа на то, как воспринимается пролёт яркого спутника.

Время съёмки - около 22:00 в мае - очень благоприятно для наблюдения спутников, которые ещё освещены Солнцем, хотя на земле уже сумерки», - сказал Бурмистров.

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