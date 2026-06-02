Пермячка сделала фото над горой Станционной в Чусовом. Фото: читательница «КП-Пермь».

В 20-х числах мая мы писали о двух случаях наблюдения необычных объектов в небе над регионом. Первый случай произошел 22 мая. Тогда в селе Ильинское заметили необычный объект, летящий за вертолетом. Фото с ним, а также мнения ученых на этот счет, можно посмотреть и почитать здесь. А вечером 24 мая над горой Станционной в Чусовом наша читательница Анастасия, когда фотографировала радугу, тоже заметила в объективе необычный объект.

- Я делала фото радуги, - рассказывает «КП-Пермь» Анастасия. - Объект сразу не увидела, радугой была увлечена, а когда пересмотрела фото, он тут же бросился в глаза.

Девушка говорит, что могла бы списать все на дефект камеры, но на двух фотографиях, сделанных с разницей в две секунды, этот объект расположен в разных местах.

Мы проверили фото через программу. Она показала, что фото - не монтаж, объект действительно есть, но что это? Своим мнением с «КП-Пермь» поделился эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгению Бурмистрову.

Насекомое рядом с объективом «Это мой главный кандидат, - говорит Бурмистров. - Когда насекомое пролетает в нескольких метрах или даже десятках сантиметров от телефона, оно получается размытым, выглядит как тёмный диск или пятно, может сильно сместиться между соседними кадрами. Глазом человек его часто вообще не замечает во время съёмки. Очень часто такие объекты принимают за НЛО именно потому, что они случайно обнаруживаются уже после увеличения фотографии». Птица на большом удалении «Тоже возможно. На смартфоне далёкая птица часто превращается в маленькое бесформенное пятно. За 2 секунды она может заметно сместиться относительно склона горы.

На этих фотографиях нет признаков чего-то аномального. Есть маленький неопознанный объект, но качество данных не позволяет определить его природу. Из всех естественных объяснений версия с насекомым или птицей выглядит заметно вероятнее, чем что-то экзотическое. Если бы был исходный файл без пометок, серия из 5-10 кадров подряд или короткое видео, можно было бы попробовать оценить его движение гораздо точнее. Сейчас информации слишком мало для уверенного вывода».

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru