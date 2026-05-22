«Дадим показания следователям и вернемся в Пермь»: что известно о баскетболистах, попавших в смертельное ДТП под Златоустом

Игроки пермской баскетбольной команды «Бионорд Про», попавшие в страшное ДТП в Челябинской области, этой ночью на поезде вернутся в Пермь.

Напомним, утром 22 мая баскетболисты возвращались из Магнитогорска после победы в этапе Тандема «Мастер» Winline чемпионата России по баскетболу 3х3. В районе Златоуста микроавтобус Mercedes Benz, на котором ехала команда, выехал на встречку, столкнулся с грузовой «Газелью».

В результате лобового столкновения 51-летний водитель микроавтобуса скончался на месте. Оператор Денис Обметкин, ездивший вместе с командой, получил перелом ребер и был прооперирован в больнице Златоуста.

- Все игроки с ушибами и легкими травмами были доставлены в больницу. Парням была оказана помощь, сейчас все на ногах, - сообщили в баскетбольном клубе «БЕТСИТИ Парма».

- Чувствую себя хорошо, сегодня собираемся возвращаться в Пермь. Но пока даем показания в Следственном комитете, - рассказал «Комсомолке» один из баскетболистов - Станислав Шаров. Кстати, Станиславу 29 мая исполнится 31 год. А сегодня у него практически получился второй день рождения.

Станислав Шаров - серебряный призер летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. Также на его счету победы в кубке Мира U23 и II Европейских играх 2019 года. Станислав награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

В команду «Бионорд Про» входит еще один серебряный призер Олимпийских игр-2020 - Александр Зуев. Он родился в Березниках, в 12 лет начал спортивную карьеру в пермском «Олимпийце». Александр дважды становился чемпионом мира, а также является первым номером рейтинга в России.

Еще два игрока – более молодые, но тоже успешные. 25-летний Игорь Бурик был призером международного турнира 3х3 в Екатеринбурге в составе команды УрФУ. А 24-летний Илья Богданов завоевал звание самого ценного игрока финала Суперкубок России по баскетболу за высокую результативность бросков.

И тренирует команду Мастер спорта Международного класса чемпион Европейских Игр-2019 Алексей Жердев, бывший на Олимпиаде-2020 тренером российской сборной по баскетболу 3х3. Алексей родом из Челябинска. Его отец Эдуард Жердев ранее успешно играл в челябинской баскетбольной команде «Динамо».

С таким звездным составом неудивительно, что «Bionord Pro» является действующим чемпионом России по баскетболу 3х3, двукратным чемпионом Единой Континентальной Лиги. Команда дважды выигрывала Суперкубок России, трижды - «Кубок Красной площади».