В Перми ворона прогнала детей из песочницы и принялась играть их игрушками

Крикливая ворона распугала детей на площадке. Фото: Вероника Катаева.

О том, что вороны умные, находчивые и горластые, пожалуй, знают все. А еще они бывают наглые, подтверждение тому видео, которым с «КП» поделилась Вероника Катаева из Перми.

Девушка вместе со своим полуторагодовалым сынишкой гуляла на детской площадке в жилом комплексе «Арсенал» в Свердловском районе. Они пришли к песочнице, где играли малыши, но планы на совместную игру поменяла пернатая крикунья.

- Ворона решила одна поиграть в песочнице и буквально выгнала нас оттуда, - говорит Вероника. – Начала что есть силы каркать на всякого, кто к ней приближался. Сначала крылатая поклевала все игрушки, затем вытащила часть на газон. Увидела зеленое ведро и яростно принялась стучать по нему клювом, как будто это ее добыча. Пока я ходила за телефоном к коляске, она уже переключилась на другие игрушки.

«Рейдерский захват» песочницы продолжался минут десять. Потом ворона все же вернула игрушки на место. Вероника говорит, что птицу побаивались не только дети, но и мамочки.

- Даже мне было не по себе. Страшно подходить близко, у нее клюв такой мощный, кто знает, что она вздумает. Не хотелось быть заклеванной.

Кстати, это уже не первый случай, когда жители «Арсенала» сетуют на каркуш. Пермяки пишут в социальных сетях, что вороны разбрасывают мусор и царапают автомобили:

«На улице Татищева, 4 мы с мужем были свидетелями, как ворона выронила камень, который упал на автомобиль KIA коричневого цвета. Камень пробил стекло насквозь, этот случай не единичный», - говорят местные жители.

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