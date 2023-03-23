Пернатая бизнесменша: в Перми ворона торгует на рынке носками и пижамами

Кнопка прилетает каждый день в одно время. Фото: Анна Маркова

- Кнопочка, Кнопка, иди сюда, я тебе гостинцы принесла, - подзывает продавщица Роза свою любимицу. И уже через секунду с высокой крыши срывается птица и подлетает к женщине.

«Плати деньги, потом трогай!»

Роза Абдужалилова работает на пермском мини-рынке уже несколько лет. Торгует носками, футболками, пижамами.

- Впервые ворона уселась на мой прилавок прошлой осенью, - рассказывает Роза. - Я не стала ее прогонять. Она с любопытством рассматривала вещи, клевала этикетки. Думаю, ну ладно, пусть поиграет. А на следующий день она снова прилетела. Я поняла, что птице у меня понравилось.

Больше всего ворона любит мясо и сыр. Фото: Анна Маркова

Пермячка прочитала в интернете, что вороны любят мясо:

- Ворона стала прилетать ко мне каждое утро, а я начала приносить ей из дома угощение: фарш, кусочки мяса, сыр. Даже придумала ей кличку – Кнопка, у нее глазки умные, черные как кнопочки.

Вскоре ворону стали узнавать и другие продавцы. Увидят ворону и кричат: «Смотрите, Кнопка летит!»

Со временем Кнопка совсем освоилась на рынке, почувствовав себя настоящей бизнес-леди. Когда подходят покупатели и начинают рассматривать товар, подлетает и встает на упаковку: мол, чего руками трогаешь? Плати деньги, потом трогай!

Но может и помочь с выбором. Кнопка любит яркие вещи, садится на коробку с носками и начинает вытаскивать красные или ярко-зеленые, демонстрируя покупателям.

Народ от пернатого продавца в полном восторге. И торговля у Розы идет бойко.

Я только удивляюсь ее сообразительности, а в благодарность за работу глажу по голове и шее, - рассказывает женщина. – Ей очень нравится, она сидит не шевелясь, может так сколько угодно просидеть.

Кнопка дает себя гладить только Розе. Фото: Анна Маркова

Вычислила, где живет Роза

Но не все продавцы на рынке в восторге от пернатой конкурентки. Одному она продырявила клювом пачки с макаронами, другому попортила бирки на одежде.

- Я Кнопку всегда защищаю и прошу, чтобы ее не обижали, - говорит Роза. – Если она что-то испортила, выкупаю товар. Она же живое существо, с ней нужно только по-доброму обращаться. Думаю, поэтому она ко мне и привязалась.

Однажды зимой Роза заболела и не вышла на работу. Так Кнопка каким-то образом вычислила ее дом и окна и прилетела к хозяйке на подоконник.

- Я была на кухне, слышу стук в окно, смотрю, а там Кнопка, я обалдела, честно говоря, - вспоминает женщина. – Как она меня нашла, не знаю. Я открыла окно и пустила ее, налила в кружку молоко, дала ей, она попила.

Теперь, когда Розы нет на рынке, Кнопка летит к ней домой. Однажды женщина уехала за товаром, дома была только ее дочка-школьница. Кнопка прилетела и по привычке постучала в окно. Девочка сняла на видео, как ворона залетела к ним на кухню.

- Кнопка сначала ходила по столу, а потом подлетела к холодильнику и начала стучать по нему и просить вкусняшку. Видимо, запомнила в прошлый раз, как я ей молоко оттуда доставала, - говорит Роза.

- Не хотите взять Кнопку к себе?

- У меня живут два попугая и кошка. Думаю, разобрать балкон и сделать там для нее уголок. Чтобы могла прилетать, кушать и спать, когда захочет.

Покупатели всегда задерживаются у витрины, видя там Кнопку. Фото: Анна Маркова

Комментарий эксперта

Интеллект у ворон как у обезьян и дельфинов

- Из птиц самая развитая рассудочная деятельность у врановых – у ворон и воронов, - объясняет поведение умной птицы орнитолог, кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ Галина МАТВЕЕВА. – Еще в 1960-е годы эксперименты профессора МГУ Леонида Крушинского показали, что вороны даже могут считать. В составленном ученым «табеле о рангах» он поставил их по интеллекту на высшую ступеньку, рядом с обезьянами и дельфинами, даже выше собак.

Воронам, например, ничего не стоит положить сухую корочку на шоссе, чтобы машины раздробили ее на мелкие крошки. Или смочить ее в луже, чтобы она стала мягче.

У этих птиц высокая экологическая пластичность за счет развитого мозга, и они давно освоили жизнь рядом с нами. По каким-то неуловимым признакам они определяют, чего можно ждать от того или иного человека, кого стоит опасаться, а с кем можно и «подружиться».

Безусловно, в поведении этих птиц еще много неизученного, и, возможно, ученым удастся доказать, что вороны обладают даже зачатками мышления, а не только используют условные рефлексы.

Читать также

В пермском зоопарке рассказали, как тренируют белых медведей

Милку и Сэрику научили открывать пасть для осмотра, сидеть, ложиться и давать лапу (Подробнее...)

«Катается на венике и подает фломастеры». Парень из Прикамья сделал ручного ворона Гошу звездой Tik Tok

За три недели у необычной страницы появилось уже 55 тысяч подписчиков (Подробнее...)