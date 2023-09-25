«Училась на медсестру и мечтала переехать в просторную квартиру». В Перми водитель сбил молодую пару и сбежал с места аварии

Погибшей девушке было 17 лет. Фото: соцсети.

В Перми 24 сентября случилось ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка и пострадал ее 20-летний парень. В полиции рассказали, что авария произошла около 21.00 в районе дома 22 на улице Светлогорской - это Кировский район. По предварительной информации, пара переходила улицу по пешеходному переходу, им горел зеленый сигнал светофора. Неожиданно на них наехал автомобиль. Удар был сильный, Диану* (имя изменено - Ред.) и Дениса отбросило на несколько метров, а водитель после аварии скрылся.

Не успели среагировать

- Мы переходили улицу на «зеленый», - говорит Денис. – Машина на большой скорости сбила нас, мы даже не успели среагировать, водитель не остановился и сразу уехал.

Очевидцы, конечно, сразу вызвали «скорую помощь», но Диане медики уже помочь не смогли, девушка погибла на месте. Дениса увезли в больницу.

- У меня рваная рана бедра и ушибы, - рассказал молодой человек.

В Минздраве Пермского края сообщили, что он продолжает проходить лечение в больнице, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Водитель сбежал с места аварии

- В кратчайшие сроки виновник аварии был установлен и задержан по месту жительства, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - Водитель 2000-го года рождения доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Она приехала в Закамск на встречу с парнем, автомобиль сбил их обоих. Фото: соцсети.

Мечтала переехать и окончить техникум

Для семьи Дианы ее смерть стала настоящим ударом. Близкая подруга девушки рассказала «КП», что Диана жила в Краснокамске, училась в техникуме на медсестру.

- Диана была очень хорошим человеком, мы были с ней как две сестры, с детства вместе, — говорит Кристина. - Семья у нее хорошая, старший брат, маленькая сестричка, мама, папа. В общем благополучная, отличная семья, где присутствует любовь, поддержка. Когда все произошло, ее молодой человек Денис позвонил мне. Я сразу поехала туда. Денис живет в Закамске и Диана поехала к нему на встречу, они гуляли. За час до ее смерти мы переписывались, договорились тоже встретиться, а через час я узнаю, что ее больше нет.

Друзья погибшей девушки говорят, что она мечтала переехать с семьей в новую хорошую, большую квартиру, доучиться, пойти работать.

Следователи возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смертельного ДТП по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряжено с оставлением места его совершения». Следователи будут просить суд отправить водителя на время следствия за решетку.

Брат погибшей Дианы сообщил, что прощание с ней пройдет 26 сентября в Краснокамске в 11:00, по адресу Белинского 16, отпевание в 13.00.

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