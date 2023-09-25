В Перми поймали водителя, который насмерть сбил 17-летнюю девушку и скрылся

Фото: ЧП ДТП Пермь

Пермские полицейские задержали водителя, который устроил смертельное ДТП и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в МВД Медиа.

Все произошло 24 сентября около 21:00 в районе дома по улице Светлогорской, 22. Под колеса попали 17-летняя девушка и 18-летний парень. По предварительной информации, они переходили дорогу на зеленый свет. Девушка погибла, а молодой человек с травмами доставлен в больницу.

Водитель сбил пешеходов и скрылся. Его личность быстро установили. Им оказался 23-летний парень. Его задержали и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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