Девочку избили и заставили раздеться. Фото: cкриншот видео @alik348

В конце августа блогер Альберт Халимов рассказал об очередном случае детской жестокости, который произошел в селе Ишимова Октябрьского района. Там компания девочек заманила в безлюдное место свою сверстницу - ученицу коррекционной школы - избила и унизила. В подтверждении своих слов блогер опубликовал несколько видео. На одном из них зачинщица издевательств рассказывает, как с подругами поджидает жертву:

- Короче, у нас тут сейчас будут разборки, - густо пересыпая матом свою речь объясняет на кадрах зачинщица. – Будет полный (непечатные слова, - Ред.). Мы будем бить (мат) одну девочку, которая давно ударов (мат) не получала, и которая много говорит (мат). Она недавно уже получала. Короче, она сейчас должна сюда подняться, но она не знает, что мы здесь.

На втором ролике компания уже встретила свою жертву. Пострадавшая девочка лежит на траве, над ней склонились две мучительницы.

- Ты чего молчишь? Такой крутой себя показать хочешь? – кричат они.

«Стыдно, зато не скучно»

Что было дальше, на ролике не записано. Однако позже станет ясно, что девочку избили и унизили. В министерстве здравоохранения Пермского края «КП» сообщили, что 14-летнюю школьницу увезли в больницу, где врачи оказали ей медпомощь и отправили на амбулаторное лечение.

После издевательств зачинщица опубликовала еще один ролик, в котором объяснила, что подбила подруг на «разборки» от банальной скуки.

- Я та самая хулиганка, главная преступница этой деревни. Я иду домой. Меня так обсуждают, а мне это без разницы. Я как бы знаменитой стала что ли! Вот до чего докатилась. А чего? Скучно! Я в это лето нигде не была, мне в это лето очень скучно было, а сейчас пусть будет лучше стыдно!

В своем видеообращении Альберт Халилов задается весьма разумным вопросом: «Почему о преступлении, совершенном 25 августа, спустя пять дней нет никакой информации?». Таким же вопросом задались журналисты местной газеты «Вперед» и пообщались с сотрудниками КДН, жителями села, матерью пострадавшей школьницы, директором и педагогами школы, где учатся агрессивные девочки.

На звонок журналистов утром 28 августа (спустя три дня после избиения) в КДН ответили, что никаких материалов у них нет. Оказалось, что сообщество Ишимово просто не захотело выносить «сор из избы».

- Во-первых, сколько я себя помню, у нас не было подобных происшествий. Во-вторых, мы привыкли решать проблемы внутри села. Здесь живут хорошие люди, а эта семья (речь о семье зачинщицы травли- Ред.) - рассказала изданию директор сельского клуба Раиса Сабирова.

Избили и заставили раздеться

У матери избитой Кристины Людмилы четыре дочери: три старшие уже вышли замуж и живут отдельно со своими семьями, а Кристина живет с мамой.

- В тот день в 20.00 дочь сказала, что знакомая позвала ее гулять и ушла, - вспоминает Людмила. - А в начале десятого пришла ко мне на работу вся в слезах и сказала, что ее избили. Я не могла в это поверить. Сколько лет живем, никогда такого не было. Я позвонила сестре, рассказала обо всем, и она вызвала полицию и врачей. Кристина у меня добрая и неконфликтная девочка, а сейчас замкнулась в себе. Теперь нам нужно будет ехать в Пермь - проходить реабилитацию у психотерапевта.

Дочь рассказала маме, что ее били, оскорбляли и заставили снять одежду. Все происходящее мучители снимали на камеру, после это видео разлетелось по интернету.

Были даже третьеклассницы

Все девочки-агрессоры учатся в одной школе. Поражает их возраст: трем по 14 лет, а остальные учатся в начальных классах. По словам директора и педагогов, никто не ожидал от учениц подобного поведения. Все девочки в школе вели себя хорошо, правил не нарушали, даже спортом активно занимались. По предположениям педагогов, агрессия исходила только от двух девочек-сестер, остальные были свидетелями, и находились на месте происшествия из-за страха перед ними.

- Я виноват в том, что узнал о случившемся лишь спустя пять дней, учителя не поделились, говорит директор школы. - Но мы экстренно собрали педсовет и обсудили проблему.

Собрался и совет села, и после долгих обсуждений они пришли к выводу, что не знают, как в такой ситуации действовать. Кто-то обмолвился, что стал запирать дом на замок, чего в Ишимово отродясь не делали. Хорошо было бы выгнать из села семью зачинщицы, рассуждают сельчане, но признают, что это незаконно. Раньше проблемная семья жила в Октябрьском. Состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении.

Родители живут на пособия и беспробудно пьют

- Муж и жена нигде не работают. Он таксует. Оба пьют, - рассказывает представитель общественности. - В семье пятеро детей: три сестры и два младших брата. У матери уже зубов почти не осталось: агрессивный отец часто "воспитывает" супругу. А дети в это время наблюдают за происходящим. Дочери смеются...Страшно подумать, какими вырастут мальчики при таком воспитании.

Выяснилось, что с учета семью сняли не так давно. Примечательно, что, по словам односельчан, до снятия с учета родители вели себя прилично, а вот после - словно сорвались с катушек. В других семьях также не все гладко.

- В основном это семьи многодетные, в каждой из них по 4-5 детей. Они живут на пособия от государства, - рассуждает один из педагогов школы. - На каждого из детей получаются по12 тысяч рублей в месяц. Зачем им работать и заниматься воспитанием детей?

Директор школы рассказал, что этим летом управление образование выделило бесплатные путевки в детские лагеря. И руководство школы неоднократно приезжало домой к родителям девочек-агрессоров, но дети отказывались от отдыха.

- Для них лагерь - это что-то страшное, там ведь нудно соблюдать распорядок дня. А тут они предоставлены сами себе, - говорит директор.

Вместо школьной линейки - поход к врачу

На школьной линейке 1 сентября в белых фартуках были все семеро юных дев. Среди родителей, пришедших поддержать своих чад в День знаний, была и мать сестер-предводителей. От комментариев она ожидаемо отказалась. А вот Кристина 1 сентября была не в школе, а на приеме у врачей. Учителя и жители села единодушно говорят, что пострадавшая девочка добрая и неконфликтная.

Журналисты издания спрашивали у местных жителей: «Какое решение в этой ситуации они видят наиболее правильным?». Большинство затруднялось ответить. Одним из вариантов был байкот семье девочек-агрессоров. Но решит ли это проблему? И кого винить в произошедшем? Детей, которые жестоко и цинично могут издеваться над слабым противником? Родителей, которым нет никакого дела до воспитания своих чад? Школу, которая не увидела в детях растущих монстров? Или общество, в котором насилие и жестокость становится нормой?

Администрация округа планирует провести в Ишимово выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Возможно там найдутся какие-то ответы.

Тем временем следователи возбудили уголовное дело по статье "Побои". Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя краевого СКР Дениса Головкина доклад о ходе проверки.

Имена героев публикации изменены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Очередное ЧП в Октябрьском: местные жители рассказали о жестоких издевательствах над 13-летней девочкой

Школьницу из Прикамья обманули в соцсетях, заманили в укромное место и избили (Подробнее...)

Глава СКР Бастрыкин потребовал доклад о проверке избиения девочки в Прикамье

В Октябрьском школьницы жестоко избили 13-летнюю девочку (Подробнее..)