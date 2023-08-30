Девочек, решивших поиздеваться над односельчанкой, было шестеро. Фото: cкриншот видео @alik348

В Октябрьском еще не успели отойти от шока после истории с сожженной девочкой, как в районе случилось новое ЧП. В одном из сел девочки-подростки заманили в укромное место, избили свою ровесницу, сняли издевательства на видео и начали демонстрировать кадры знакомым.

- Все произошло вечером 25 августа, несколько школьниц заманили пострадавшую семиклассницу на большую гору и там избили ее, - на условиях анонимности рассказала «Комсомольской правде» местная жительница. – Наша деревня находится в низине, рядом с ней – большая гора, когда на нее поднимаешься, вид открывается очень красивый.

Сюда приходят отдыхать и жарить шашлыки местные жители. Сюда же, к беседке, и заманили пострадавшую девочку компания ровесниц.

- Короче, у нас тут сейчас будут разборки, - густо пересыпая матом свою речь объясняет на кадрах зачинщица. – Будет полный (непечатные слова, - Ред.). Мы будем бить (мат) одну девочку, которая давно ударов (мат) не получала, и которая много говорит (мат). Она недавно уже получала. Короче, она сейчас должна сюда подняться, но она не знает, что мы здесь.

Ролик возобновляется после того, как компания уже встретила свою жертву. Пострадавшая девочка лежит на траве, над ней склонились две мучительницы.

- Ты чего молчишь? Такой крутой себя показать хочешь? – кричат они.

Что было дальше, на ролике, который появился в соцсетях, не записано. Однако побои пострадавшей девочке были нанесены, и их зафиксировала экспертиза. В министерстве здравоохранения Пермского края «КП» сообщили, что после случившегося 14-летнюю школьницу доставили в медучреждение. Врачи осмотрели ее, оказали медпомощь и отправили пациентку на амбулаторное лечение.

Всего девочек, решивших поиздеваться над односельчанкой, было шестеро: две главные сестры-зачинщицы, остальные четыре, что были в компании, больше наблюдали. Все они учатся в местной школе, а в жертвы себе выбрали семиклассницу, которая тоже живет в поселке, но ездит на учебу в коррекционную школу в соседнее село.

- Я та самая хулиганка, главная преступница этой деревни, - записала еще одно видео главная зачинщица подросткового буллинга.

Оказалось, она подбила подруг на «разборки» от банальной скуки.

– Я иду домой. Меня так обсуждают, а мне это без разницы (мы вновь попытались подобрать синоним к той непечатной фразе, которую употребила школьница, - Ред.) Я как бы знаменитой стала что ли! Вот до чего докатилась. А чего? Скучно! Я в это лето нигде не была, мне в это лето очень скучно было, а сейчас пусть будет лучше стыдно!

По селу ходят слухи, что перед тем, как избить девочку, школьницы еще и поиздевались: создали фейковую страницу с симпатичным парнишкой на аватарке, попросились к девочке в друзья и стали вести с ней переписку. А в сообщениях якобы просили у нее прислать фото эротического содержания. Все эта переписка закончилась тем, что девочку пригласили прийти в пустынное место, там схватили, избили и сняли все на видео. А затем 12-14-летние девочки начали демонстрировать ролик своим знакомым. Причем, со слов местных жителей, когда школьницы все это творили, они якобы находились в состоянии алкогольного опьянения.

Мама пострадавшей школьницы отказалась общаться со СМИ, но в поселке говорят, что полиция к ним приезжала и поставила всех участниц этой травли на учет.

Накануне тему ЧП подняли в паблике «Подслушано Октябрьский район (Пермский край)». В посте: «Что произошло? Почему информация закрыта?», один из подписчиков ответил: «Там малолетки вообще с ума сходят, жесть что творят!»

- Меня что возмущает, что прошло уже пять дней, а все молчат, - говорит местный блогер Альберт Халимов. – А ведь чтобы решать проблемы, нужно о них говорить! Если замалчивать такое, то это никогда не прекратится, а жестокие избиения будут продолжаться. К сожалению, страшная история с сожженной в Октябрьском девочкой еще на слуху, а выводов так никто и не сделал.

Через несколько часов блогер разместил в соцсетях видео, которое ему прислали знакомые с этой историей жители села. Получить оперативный комментарий по этому криминальному подростковому ЧП в СУ СКР по Пермскому краю пока не удалось. Мы отправили в ведомство запрос. Как только получим ответ, мы опубликуем его на нашем сайте.

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