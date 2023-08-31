Глава СКР Бастрыкин потребовал доклад о проверке избиения девочки в Прикамье

Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту избиения несовершеннолетней девочки в Пермском крае. ЧП произошло в поселке Октябрьский. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как ранее рассказала «Комсомольской правде» местная жительница, все произошло вечером 25 августа. Школьницы заманили свою сверстницу в безлюдное место и избили ее. Издевательства они сняли на видео, а позже начали демонстрировать эти кадры знакомым. Данный ролик появился в соцсетях.

В краевом Минздраве «КП» сообщили, что после случившегося 14-летнюю девочку доставили в больницу, где врачи оказали ей медицинскую помощь. Сейчас она находится на амбулаторном лечении.

Всего девочек, решивших поиздеваться над односельчанкой, было шестеро. Все они учатся в местной школе. А в жертвы себе выбрали семиклассницу, которая учится в коррекционной школе.

Ходят слухи, что перед тем, как избить девочку, школьницы еще и поиздевались: создали фейковую страницу с парнишкой на аватарке, попросились к ней в друзья и стали вести переписку. Все эта переписка закончилась тем, что девочку якобы пригласили прийти в пустынное место, где ее и избили. По словам местных жителей, когда школьницы все это творили, они якобы находились в состоянии алкогольного опьянения.

По факту произошедшего следователи проводят доследственную проверку. Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ СК по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад об установленных в ходе проверки обстоятельствах избиения девочки.

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