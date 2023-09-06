Не осознавал опасность в силу возраста: В Пермском крае трехлетний мальчик нечаянно убил своего семимесячного брата

Мама погибшего ребенка получила административное наказание. Фото: Соцсети.

Пермские следователи прекратили уголовное дело после жуткой трагедии, произошедшей в конце мая в селе Култаево. Там в одной из квартир в детской коляске сгорел семимесячный мальчик. Этот случай взбудоражил не только Пермский край, но и прогремел на всю страну - трагедию показывали в одной из передач на федеральном канале.

Соседи женщины как один заявляли, что она ведет асоциальный образ жизни, живет на пособия и не смотрит за детьми. Поговаривали, что это был не единственный случай смерти ребенка в ее семье. Однако после проведенной проверки, следователи пришли к выводу, что к несчастному случаю привела неосторожность с огнем трехлетнего брата. Когда мать отвлеклась, он поджег одеяло, на котором был семимесячный ребенок, малыш получил сильные ожоги и, к несчастью, скончался на следующий день в больнице.

Брат играл зажигалкой матери и поджег одеяло в коляске. Фото: Соцсети

- В настоящее время уголовное дело прекращено в связи с отсутствием в деянии 3-летнего мальчика состава преступления, - сообщает СКР по Пермскому краю. - Следствием установлено, что в силу своей естественной возрастной незрелости, недостатка жизненного опыта, малолетний не осознавал и не мог осознавать общественную опасность своих действий, не мог предвидеть наступления общественно опасных последствий в виде смерти малолетнего брата. Так, к уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 16-летнего возраста.

После случившегося, мать погибшего ребенка скрывалась от односельчан, на время ей пришлось уехать из дома. У женщины осталось двое сыновей: 13 и 3 лет.

Ее привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Кстати, до этой трагедии семья нигде на учете не состояла. Следователи рассказали, что органы системы профилактики тоже были проверены. Оснований для привлечения их к уголовной ответственности не нашлось.

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