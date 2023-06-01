СК возбудил уголовное дело после трагедии со сгоревшим ребенком в коляске в Пермском крае

Мать погибшего ребенка утверждает, что ненадолго оставила малыша одного.

- По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Продолжается сбор и закрепление доказательственной базы. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела следователями будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Напомним, 27 мая в многодетной семье в селе Култаево погиб 7-месячный мальчик. По предварительной версии следствия, пока мама отвлеклась, средний трехлетний ребенок баловался зажигалкой и поджог одеялко в коляске, где спал его семимесячный братик. Коляска загорелась, и ребенок получил сильнейшие ожоги. Его увезли в больницу, но, к несчастью, на следующий день он умер.

Однако у соседей многодетной семьи другая версия произошедшего: мать уснула пьяная с сигаретой, и уголек упал на коляску, от чего она и загорелась. Женщину растормошили старший сын и соседка, которые с улицы увидели дым из квартиры.

После случившегося знакомые семьи вспомнили, что кроме этой трагедии в семье была и другая, тоже с маленьким ребенком. Несколько лет назад Кристина (мать погибшего ребенка, имя изменено - Ред.) родила дочь. Женщина оставила малышку спать зимой на балконе, и сама прилегла, перед этим выпив спиртное, а когда проснулась, девочка замерзла насмерть.

По словам знакомых Кристины, после этого случая женщина не понесла никакого наказания, семью даже не поставили на учет, несмотря на то, что соседи жаловались в полицию на их аморальный образ жизни.

- Я их соседка, все прекрасно слышу, что у них происходит в квартире, особенно ночью, - говорит Галина. - Как они пьют, бьют старшего сына, издеваются над собаками. Не сосчитать, сколько раз я вызывала на них полицию, хоть бы раз приехали. Лишь однажды приезжал участковый, но сказал, что мне все показалось.

В Министерстве социального развития так прокомментировали произошедшее: «Случилась ужасная трагедия. Сейчас пермским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводится процессуальная проверка по факту гибели семимесячного ребенка от ожогов.

В настоящий момент семье оказывается психологическая поддержка, к ситуации подключилась служба социальных участковых, проведена консультация по возможным мерам государственной социальной помощи семье и, прежде всего, детям».

У Кристины осталось двое сыновей: 13 и 3 лет. Как говорят соседи, мальчик, который сгорел в коляске, не от нынешнего сожителя Кристины. Ее бывший муж ушел от нее, когда она была беременна, в том числе из-за того, что Кристина пила.

Мальчика похоронили в родном Култаево 31 мая. Однокомнатная квартира, где жила Кристина, сейчас пустует. В коридоре перед дверями стоит лишь детский велосипедик.

- Она, вроде бы, на время переехала к подруге, - объясняют соседи. – Может, боится чего или расспросами ее замучили, все-таки горе у нее. В соцсетях пишут про нее всякое, что она, мол, пила. Но здесь это не редкость. И никто на это внимание не обращает.

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