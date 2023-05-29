Прокуратура начала проверку после трагедии в Пермском районе, где в коляске сгорел 7-месячный мальчик

По словам соседей, семья, где произошла трагедия, давно закрепила за собой клеймо асоциальной. Фото предоставлено читателем "Комсомолки"

- Будет дана оценка действиям субъектов профилактики, а также жилищным и социальным условиям семьи в которых проживали и находились дети, в случае необходимости будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Кроме этого, надзорный орган взял на контроль ход процессуальной проверки по данному факту, проводимой следственными органами, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского района.

Напомним, ужасная трагедия произошла 28 мая в селе Култаево. Там от сильных ожогов погиб 7-месячный мальчик. При этом обстоятельства трагедии еще только выясняются и пока достаточно противоречивы. По предварительной информации следователей, семимесячный ребенок находился дома вместе с трехлетним братом и матерью. Когда мать отвлеклась, трехлетний мальчик поджег одеяло, на котором был семимесячный ребенок, малыш получил сильные ожоги и, к несчастью, скончался на следующий день в больнице.

В прокуратуре, как и в следственном комитете, также сообщают, что ожоги 7-месячному мальчику причинил его брат. Однако по информации надзорного ведомства, в момент трагедии в доме находились не двое детей, а трое.

Соседи же считают, что ребенок ни в чем не виноват, и пожар устроила мама мальчика.

- Кристина (имя изменено – Прим. Ред.) опять пила у себя дома, поставила рядом коляску, закурила сигарету и уснула. Сигарета упала на коляску, и она загорелась, - рассказывает подруга семьи Яна. – Пожар заметила соседская девочка, забежала в дом и начала тушить огонь, но было уже слишком поздно.

Соседи рассказывают, что после случившегося отец отнес коляску на мусорку, а потом, почему-то, принес обратно домой. Тем самым, по их словам, мужчина хотел замести следы.

Фото предоставлено читателем "Комсомолки"

- У нас до глубокой ночи работала полиция, «скорая» стояла возле дома, мы в шоке от случившегося, - рассказывают соседи.

По словам соседей, семья, где произошла трагедия, давно закрепила за собой клеймо асоциальной, и это уже не первая трагедия, которая происходит с их детьми.

- Несколько лет назад зимой они уложили новорожденную девочку спать в коляске на балконе, напились и уснули, а когда проснулись, ребенок замерз насмерть, - рассказывает знакомая семьи Екатерина. – После этого случая родители не понесли никакого наказания, все списали на несчастный случай.

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