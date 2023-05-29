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НовостиПроисшествия29 мая 2023 9:54

Прокуратура начала проверку после трагедии в Пермском районе, где в коляске сгорел 7-месячный мальчик

Соседи семьи винят в смерти малыша его маму
Виктор Правдин
По словам соседей, семья, где произошла трагедия, давно закрепила за собой клеймо асоциальной. Фото предоставлено читателем "Комсомолки"

По словам соседей, семья, где произошла трагедия, давно закрепила за собой клеймо асоциальной. Фото предоставлено читателем "Комсомолки"

- Будет дана оценка действиям субъектов профилактики, а также жилищным и социальным условиям семьи в которых проживали и находились дети, в случае необходимости будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Кроме этого, надзорный орган взял на контроль ход процессуальной проверки по данному факту, проводимой следственными органами, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского района.

Напомним, ужасная трагедия произошла 28 мая в селе Култаево. Там от сильных ожогов погиб 7-месячный мальчик. При этом обстоятельства трагедии еще только выясняются и пока достаточно противоречивы. По предварительной информации следователей, семимесячный ребенок находился дома вместе с трехлетним братом и матерью. Когда мать отвлеклась, трехлетний мальчик поджег одеяло, на котором был семимесячный ребенок, малыш получил сильные ожоги и, к несчастью, скончался на следующий день в больнице.

В прокуратуре, как и в следственном комитете, также сообщают, что ожоги 7-месячному мальчику причинил его брат. Однако по информации надзорного ведомства, в момент трагедии в доме находились не двое детей, а трое.

Соседи же считают, что ребенок ни в чем не виноват, и пожар устроила мама мальчика.

- Кристина (имя изменено – Прим. Ред.) опять пила у себя дома, поставила рядом коляску, закурила сигарету и уснула. Сигарета упала на коляску, и она загорелась, - рассказывает подруга семьи Яна. – Пожар заметила соседская девочка, забежала в дом и начала тушить огонь, но было уже слишком поздно.

Соседи рассказывают, что после случившегося отец отнес коляску на мусорку, а потом, почему-то, принес обратно домой. Тем самым, по их словам, мужчина хотел замести следы.

Фото предоставлено читателем "Комсомолки"

Фото предоставлено читателем "Комсомолки"

- У нас до глубокой ночи работала полиция, «скорая» стояла возле дома, мы в шоке от случившегося, - рассказывают соседи.

По словам соседей, семья, где произошла трагедия, давно закрепила за собой клеймо асоциальной, и это уже не первая трагедия, которая происходит с их детьми.

- Несколько лет назад зимой они уложили новорожденную девочку спать в коляске на балконе, напились и уснули, а когда проснулись, ребенок замерз насмерть, - рассказывает знакомая семьи Екатерина. – После этого случая родители не понесли никакого наказания, все списали на несчастный случай.

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