После жестоких издевательств над девочкой в Октябрьском возбуждено уголовное дело

Осмотр места происшествия следователи провели с использованием криминалистической техники. Фото: Олег Укладов

В следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела по факту нанесения побоев несовершеннолетней девочке из села Ишимово в Пермском крае. Шесть школьниц обманули свою ровесницу, заманили ее в безлюдное место, избили и жестоко издевались.

- 25 августа вечером в селе Ишимово Октябрьского городского округа 14-летней несовершеннолетней из-за малозначительного повода были нанесены побои, чем причинены физические и психические страдания. На месте происшествия проведен осмотр с участием следователей-криминалистов с использованием криминалистической техники, а также проводится комплекс иных следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Так как Глава СКР Бастрыкин потребовал доклад о проверке этого случая, ему будет доложено об установленных обстоятельствах происшествия.

Напомним, зачинщицами избиения и издевательств над девочкой, которая учится в коррекционной школе, были две местные школьницы, в компании с ними были еще четыре девочки. Все они учатся в местной школе.

Со слов местных жителей, они создали фейковую страницу с симпатичным парнишкой на аватарке, попросились к девочке в друзья и стали вести с ней переписку. Закончилась она тем, что девочку пригласили погулять на большую гору, где по выходным любят проводить пикники местные жители. Там ее схватили, избили, издевались и сняли все на видео. А потом начали демонстрировать кадры знакомым.

В видео-ролике одна из зачинщиц рассказала, что придумала все это от скуки: летом она никуда не выезжала, и ей нечем было заняться.

- Мне в это лето очень скучно было, а сейчас пусть будет лучше стыдно! – сказала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Очередное ЧП в Октябрьском: местные жители рассказали о жестоких издевательствах над 13-летней девочкой

Школьницу из Прикамья обманули в соцсетях, заманили в укромное место и избили (Подробнее...)

Глава СКР Бастрыкин потребовал доклад о проверке избиения девочки в Прикамье

В Октябрьском школьницы жестоко избили 13-летнюю девочку (Подробнее...)