Прошел суд над подростком, которого обвиняют в сожжении девочки из Октябрьского

Заседание прошло в закрытом режиме. Фото: соцсети/Николай Оберемченко

Сегодня, 31 августа, в Мотовилихинском районном суде рассматривали вопрос о продлении меры пресечения 17-летнему Владу (имя изменено - Ред.), которого обвиняют в жестоком убийстве своей 17-летней подруги Анны (имя изменено - Ред.) из Октябрьского.

- Вы не имеете права присутствовать на заседании и вести съемку, - возмущенно заявила нам невысокого роста девушка, которая пришла по этому же делу.

Судя по всему, это сестра обвиняемого. Она юрист. На уточняющий вопрос: "Кем вы приходитесь Владу?" Девушка гордо молчала. Попросил поговорить не на камеру, обещал не записывать наш разговор.

- Я читала все, что вы у себя написали, я не буду с вами общаться, я подписала документ о неразглашении, - добавила она.

Больше девушка не проронила ни слова. Но вела себя довольно спокойно и сдержанно в отличие от матери обвиняемого. Женщина не просто отказалась от общения с нами, но и мешала фотографу снимать ее сына, когда его вели по коридору. Она встала перед камерой и руками заслоняла объектив. Снять подростка нам все же удалось. В зал заседания он шел в наручниках, в сопровождении трех полицейских. Невысокого роста, наголо бритый, в черной кофте с рисунком бульдога на спине. На вид и не подумаешь, что этот вчерашний школьник мог так жестоко расправиться с беззащитной хрупкой девочкой. Увидев журналистов, подросток не прятал лицо, не опускал глаза, смотрел прямо перед собой, а иногда даже четко в камеру. Его лицо не передавало никаких эмоций. Вообще никаких. Поэтому сложно сказать, что прячут его пустые черные глаза.

Обвиняемый подросток. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В зал вошли следователь, прокурор, мать, адвокат и судья. Двери перед нами захлопнулись. И было бы полбеды, что заседание закрытое, такое бывает часто и здесь вопросов никаких не возникает - участники несовершеннолетние, к тому же речь может идти об изнасиловании, но после заседания с нами отказались общаться и прокурор, и следователь. Даже секретарь судьи отказалась сообщать, продлил ли срок нахождения подростка в СИЗО. "Комсомолке" все же удалось выяснить, что подростку продлили арест.

А что с расследованием

По неофициальной информации, новых подозреваемых в деле Анны пока нет. Появятся ли они? Говорить сложно. Но пока все идет к тому, что Влад будет отвечать за преступление один. По нашей информации, сперва Влад называл много имен и фамилий людей. Но точно неизвестно, говорил ли он о тех людях, кто просто был с ним в тот вечер или же о соучастниках преступления. А уже после общения с адвокатом пожелал воспользоваться статьей 51 Конституции РФ - не свидетельствовать против себя и своих близких.

Сидит тише воды, ниже травы

Влад сидит в пермском СИЗО №5. Там ожидают суда женщины и подростки. По информации нашего источника, сидит он, что называется, тише воды, ниже травы, скажут: "Смотри в пол", будет смотреть в пол. Никуда не лезет, режим не нарушает.

- Но был один случай, - рассказывает наш источник. - Как-то раз ему принесли тюремную баланду, а он от нее отказался, сказав, что у с едой все в порядке. Его попросили писать объяснительную за отказ от еды. Он сказал, что без адвоката ничего писать не будет. Родители носят ему передачки регулярно.

Бесчеловечное по своей жестокости преступление произошло, напомним, в ночь на 8 июля в Октябрьском. Там после шумной вечерники подростков зверски расправились с 16-летней школьницей. Ее нашел машинист поезда, девочка лежала рядом с рельсами - без сознания, все тело в страшных ожогах. 10 дней врачи боролись за ее жизнь, но травмы, увы, оказались несовместимы с жизнью.

По подозрению в расправе на два месяца арестовали только одного подростка - одноклассника девочки. Но жители Октябрьского уверены, что над девочкой измывались трое человек. Они создали петицию с требованием наказать всех причастных к убийству Анны, ее подписали уже более 150 тысяч человек. Неравнодушным жителям Октябрьского и тем, кого история о жестоком убийстве Анны тронула до глубины души, удалось дойти до Следственного комитета России. Расследовать уголовное дело приехал сыщик из Москвы. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в федеральный СК.

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